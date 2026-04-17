 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

FV Breidenbach: In Wiesbaden lockt Zählbares

Teaser VL MITTE: +++ Der Tabellenletzte der Verbandsliga gastiert am Samstag bei einem Team, das derzeit keinem Angst macht. Die SF/BG Marburg empfangen den formstarken Tabellennachbarn Dietkirchen +++

von Redaktion · Heute, 12:44 Uhr · 0 Leser
Hendrik Vaupel (rechts) reist mit dem FV Breidenbach am Samstag zum SV Wiesbaden in die Landeshauptstadt, Niko Gehrmann (links) und die SF/BG Marburg haben Heimrecht gegen Dietkirchen. © Jens Schmidt
Hendrik Vaupel (rechts) reist mit dem FV Breidenbach am Samstag zum SV Wiesbaden in die Landeshauptstadt, Niko Gehrmann (links) und die SF/BG Marburg haben Heimrecht gegen Dietkirchen. © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Breidenbach
SV Wiesbaden
Dietkirchen
SF/BG Marburg

Breidenbach/Marburg. Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach tritt am Samstag (16 Uhr) beim SV Wiesbaden in der Landeshauptstadt an. Und damit bei einem Team, das derzeit nun wirklich niemandem Angst einjagt. Zählbares sollte für das Schlusslicht beim Fünftletzten des Klassements durchaus drin sein.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.