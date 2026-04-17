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Ligavorschau
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FV Breidenbach: In Wiesbaden lockt Zählbares
Teaser VL MITTE: +++ Der Tabellenletzte der Verbandsliga gastiert am Samstag bei einem Team, das derzeit keinem Angst macht. Die SF/BG Marburg empfangen den formstarken Tabellennachbarn Dietkirchen +++
Breidenbach/Marburg. Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach tritt am Samstag (16 Uhr) beim SV Wiesbaden in der Landeshauptstadt an. Und damit bei einem Team, das derzeit nun wirklich niemandem Angst einjagt. Zählbares sollte für das Schlusslicht beim Fünftletzten des Klassements durchaus drin sein.