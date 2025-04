FV Breidenbach II ist Tagessieger im A-Liga-Abstiegskampf

Marburg-Biedenkopf. Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat der FV Breidenbach II am Gründonnerstag drei immens wichtige Punkte geholt. Gegen die SG Hörlen/Lixfeld errang die Verbandsliga-Reserve einen 2:0-Heimsieg. Dafür rutscht die SG Wommelshausen/ Dernbach durch das 0:5 beim FV Wallau auf den letzten sicheren Nichtabstiegsplatz. Der SSV Bottenhorn verlor bei der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen mit 1:4. Damit bleiben die Heide-Kicker Tabellenletzter. Tabellenführer VfL Weidenhausen baute seinen Vorsprung mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen die SG Obere Lahn vorerst auf sieben Punkte aus. Am Samstag um 15 Uhr fordert der Rangdritte SSV Endbach/Günterod in Asphe den Tabellenzweiten SG Nordkreis heraus.