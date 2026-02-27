Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FV Breidenbach holt zur neuen Saison Justin Six zurück
Teaser VL MITTE: +++ Der 21-Jährige wechselt nach längerer Verletzungspause zur neuen Saison vom Hessenligisten FC Ederbergland zu seinem Heimatverein, der aktuell um den Verbandsliga-Verbleib kämpft +++
Breidenbach. Der FV 09 Breidenbach hat am Donnerstag den zweiten Neuzugang für die Saison 2026/2027 verkündet: Justin Six wird zum Fußball-Verbandsligisten zurückkehren. Der 21-jährige Breidenbacher hat nach seinem Start beim FV 09 einen Großteil seiner Jugendspielzeit beim VfB Marburg und der TSG Wieseck absolviert. „Als er dann als A-Jugendlicher im 2. Jahr bei unseren Senioren in der 1. Mannschaft aufgeschlagen hat, war schnell zu erkennen, welche fußballerische Klasse er mitbringt. Die Chance, beim ambitionierten FC Ederbergland in der Folgesaison aufzuschlagen, kam erwartungsgemäß“, heißt es in der Mitteilung des FV.