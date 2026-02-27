FV Breidenbach holt zur neuen Saison Justin Six zurück

Justin Six wird in der kommenden Saison wieder das Trikot seines Heimatvereins FV 09 Breidenbach überstreifen. © Frank Schmidt/FV 09 Breidenbach

Breidenbach. Der FV 09 Breidenbach hat am Donnerstag den zweiten Neuzugang für die Saison 2026/2027 verkündet: Justin Six wird zum Fußball-Verbandsligisten zurückkehren. Der 21-jährige Breidenbacher hat nach seinem Start beim FV 09 einen Großteil seiner Jugendspielzeit beim VfB Marburg und der TSG Wieseck absolviert. „Als er dann als A-Jugendlicher im 2. Jahr bei unseren Senioren in der 1. Mannschaft aufgeschlagen hat, war schnell zu erkennen, welche fußballerische Klasse er mitbringt. Die Chance, beim ambitionierten FC Ederbergland in der Folgesaison aufzuschlagen, kam erwartungsgemäß“, heißt es in der Mitteilung des FV.