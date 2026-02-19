FV Breidenbach holt Tobias Ochs zurück

Tobias Ochs schlüpft wieder ins Trikot des FV 09 Breidenbach, allerdings in das eines Feldspielers. © FV 09 Breidenbach

Breidenbach. Nachdem bereits eine ganze Reihe von Spielern aus dem aktuellen Kader des FV 09 Breidenbach dem künftigen Trainer und Sportlichen Leiter Benjamin Bender ihre Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben haben, hat der Fußball-Verbandsligist am Mittwoch auch den ersten Neuzugang verkündet: Der Klassekeeper Tobias Ochs kehrt ins Gunterstal zurück, allerdings als Feldspieler.