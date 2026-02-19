Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FV Breidenbach holt Tobias Ochs zurück
Teaser VL MITTE: +++ Der langjährige Stammtorhüter und Kapitän des FV Breidenbach soll künftig in der Fußball-Verbandsliga über die rechte Außenbahn angreifen - vielleicht sogar schon in dieser Saison +++
Breidenbach. Nachdem bereits eine ganze Reihe von Spielern aus dem aktuellen Kader des FV 09 Breidenbach dem künftigen Trainer und Sportlichen Leiter Benjamin Bender ihre Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben haben, hat der Fußball-Verbandsligist am Mittwoch auch den ersten Neuzugang verkündet: Der Klassekeeper Tobias Ochs kehrt ins Gunterstal zurück, allerdings als Feldspieler.