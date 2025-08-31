 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
– Foto: Stefan Tschersich

FV Breidenbach hat gegen TSF Heuchelheim nichts zu bestellen

Teaser VL MITTE: +++ Die Elf aus dem Perftal muss sich in der Fußball-Verbandsliga Mitte erneut geschlagen geben. Auch das Duell mit dem Aufsteiger aus dem Kreis Gießen ist früh entschieden +++

Breidenbach. Trotz einer engagierten Vorstellung: Die Krise des FV Breidenbach in der Fußball-Verbandsliga Mitte verschärft sich immer mehr. Nach zwei deftigen Niederlagen gegen den FC Ederbergland (0:5) und beim SSC Juno Burg (0:7), dem „Aus“ im Kreispokal gegen den FC Türk Gücü Breidenbach hatte auch am Sonntag wieder nur der Gegner Grund zum Jubeln. Aufsteiger TSF Heuchelheim trat mit einem 3:1-Sieg im Gepäck die Heimreise Richtung Gießen an. „Das Ergebnis passt zur aktuellen Situation. Wir haben gut gegen gehalten, und die Gegentore waren vermeidbar. Wir müssen so weitermachen“, bilanzierte der Breidenbacher Spielertrainer Johannes Burk.

