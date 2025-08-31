FV Breidenbach hat gegen TSF Heuchelheim nichts zu bestellen

Breidenbach. Trotz einer engagierten Vorstellung: Die Krise des FV Breidenbach in der Fußball-Verbandsliga Mitte verschärft sich immer mehr. Nach zwei deftigen Niederlagen gegen den FC Ederbergland (0:5) und beim SSC Juno Burg (0:7), dem „Aus“ im Kreispokal gegen den FC Türk Gücü Breidenbach hatte auch am Sonntag wieder nur der Gegner Grund zum Jubeln. Aufsteiger TSF Heuchelheim trat mit einem 3:1-Sieg im Gepäck die Heimreise Richtung Gießen an. „Das Ergebnis passt zur aktuellen Situation. Wir haben gut gegen gehalten, und die Gegentore waren vermeidbar. Wir müssen so weitermachen“, bilanzierte der Breidenbacher Spielertrainer Johannes Burk.