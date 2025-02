Du wirst automatisch weitergeleitet...

Mit einem 3:2-Sieg in Burg (links SSC-Kapitän Maximilian Metz) starteten Emil Hallermann und der FV Breidenbach ihre Erfolgsserie im Hessenpokal, der ihnen einen frühzeitigen Jahresauftakt beschert. Am 15. Februar steigt im Gunterstal der Viertelfinal-Kracher gegen den KSV Hessen Kassel. Mit einem 3:2-Sieg in Burg (links SSC-Kapitän Maximilian Metz) starteten Emil Hallermann und der FV Breidenbach ihre Erfolgsserie im Hessenpokal, der ihnen einen frühzeitigen Jahresauftakt beschert. Am 15. Februar steigt im Gunterstal der Viertelfinal-Kracher gegen den KSV Hessen Kassel. © Lorenz Pietzsch

FV Breidenbach: Grandioser Teamgeist sorgt für Optimismus Teaser VL MITTE: +++ Die Verantwortlichen des Fußball-Verbandsligisten glauben fest an den Klassenerhalt, wissen aber, dass dafür auch auswärts und gegen Kellerkinder kräftiger gepunktet werden muss +++ Verlinkte Inhalte VL Hessen Mitte Breidenbach Breidenbach. Im ungünstigsten Fall befindet sich der FV Breidenbach in der Fußball-Verbandsliga Mitte derzeit auf dem Relegationsplatz zum Klassenerhalt, sechs Punkte weg vom rettenden Ufer, und mit sechs Punkten Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz. Die Verantwortlichen im Perftal lassen sich auf keine Eventualitäten ein. Auf der Schlussetappe der Wintervorbereitung arbeiten die Breidenbacher hart an der Mission „direkter Klassenerhalt“. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.