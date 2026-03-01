Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FV Breidenbach gibt Sieg in Limburg noch aus den Händen
Teaser VL MITTE: +++ Der Tabellenletzte der Fußball-Verbandsliga Mitte ist zum Re-Start drauf und dran, einen Auswärtsdreier zu landen. Dann schlägt das Schicksal in der Nachspielzeit doch noch zu +++
Limburg. In der Fußball-Verbandsliga Mitte geht die Saison für den FV Breidenbach nach der Winterpause weiter, wie sie vor Weihnachten aufgehört hat: mit einer Auswärtsniederlage. Und die war ziemlich bitter. Am Sonntag brachten die Hinterländer einen Zwei-Tore-Vorsprung nicht ins Ziel und unterlagen nach zwei späten Gegentreffern mit 3:4 (2:1) beim VfR 07 Limburg. Der Abstand auf den wahrscheinlichen Relegationsplatz beträgt bereits 14 Zähler.