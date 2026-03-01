FV Breidenbach gibt Sieg in Limburg noch aus den Händen

Die Uhr ist fast abgelaufen, da ereilt Trainer Johannes Burk und den FV Breidenbach in Limburg doch noch der späte Knockout. (Archivfoto) © Jens Kaliske

Limburg. In der Fußball-Verbandsliga Mitte geht die Saison für den FV Breidenbach nach der Winterpause weiter, wie sie vor Weihnachten aufgehört hat: mit einer Auswärtsniederlage. Und die war ziemlich bitter. Am Sonntag brachten die Hinterländer einen Zwei-Tore-Vorsprung nicht ins Ziel und unterlagen nach zwei späten Gegentreffern mit 3:4 (2:1) beim VfR 07 Limburg. Der Abstand auf den wahrscheinlichen Relegationsplatz beträgt bereits 14 Zähler.