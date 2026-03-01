 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

FV Breidenbach gibt Sieg in Limburg noch aus den Händen

Teaser VL MITTE: +++ Der Tabellenletzte der Fußball-Verbandsliga Mitte ist zum Re-Start drauf und dran, einen Auswärtsdreier zu landen. Dann schlägt das Schicksal in der Nachspielzeit doch noch zu +++

Die Uhr ist fast abgelaufen, da ereilt Trainer Johannes Burk und den FV Breidenbach in Limburg doch noch der späte Knockout. (Archivfoto) © Jens Kaliske
Limburg. In der Fußball-Verbandsliga Mitte geht die Saison für den FV Breidenbach nach der Winterpause weiter, wie sie vor Weihnachten aufgehört hat: mit einer Auswärtsniederlage. Und die war ziemlich bitter. Am Sonntag brachten die Hinterländer einen Zwei-Tore-Vorsprung nicht ins Ziel und unterlagen nach zwei späten Gegentreffern mit 3:4 (2:1) beim VfR 07 Limburg. Der Abstand auf den wahrscheinlichen Relegationsplatz beträgt bereits 14 Zähler.

