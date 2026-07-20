 2026-07-17T11:53:53.177Z

Turnier

FV Breidenbach gewinnt sein Turnier mit makelloser Bilanz

Teaser TURNIER: +++ Der Gruppenligist geht beim HR-Fensterbau-Cup in allen Spielen ohne Gegentor als Sieger vom Platz. Der Coach des Zweiten SG Eschenburg sagt: „Die beste Mannschaft war Gladenbach“ +++

von Redaktion · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
Der Gladenbacher SC setzten beim Turnier im Breidenbacher Gunterstal-Stadion spielerische Akzente. Hier zeigt Niklas Schöck im Spiel gegen Eschenburg eine artistische Einlage. Nur mit dem Toreschießen klappte es nicht. © Jens Schmidt
Der Gladenbacher SC setzten beim Turnier im Breidenbacher Gunterstal-Stadion spielerische Akzente. Hier zeigt Niklas Schöck im Spiel gegen Eschenburg eine artistische Einlage. Nur mit dem Toreschießen klappte es nicht. © Jens Schmidt

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GL Gießen/Marburg
FV Breidenbach

Breidenbach. Die Fußballer des FV Breidenbach hatten am Samstag in ihrem „Wohnzimmer“ endlich wieder Grund zur Freude. Der Gewinn des HR-Fensterbau-Cups 2026 zauberte dem Verbandsliga-Absteiger nach einer Frust-Saison wieder ein Siegerlächeln ins Gesicht und besserte die Vereinskasse um 600 Euro auf. Platz 2 holte sich die vom Ex-Breidenbacher Yannick Weber trainierte SG Eschenburg vor Turnierdebütant Gladenbacher SC.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.