FV Breidenbach gewinnt sein Turnier mit makelloser Bilanz

Breidenbach. Die Fußballer des FV Breidenbach hatten am Samstag in ihrem „Wohnzimmer“ endlich wieder Grund zur Freude. Der Gewinn des HR-Fensterbau-Cups 2026 zauberte dem Verbandsliga-Absteiger nach einer Frust-Saison wieder ein Siegerlächeln ins Gesicht und besserte die Vereinskasse um 600 Euro auf. Platz 2 holte sich die vom Ex-Breidenbacher Yannick Weber trainierte SG Eschenburg vor Turnierdebütant Gladenbacher SC.