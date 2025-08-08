FV Breidenbach: Gegner Walluf ist auch ohne Löwer löwenstark

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. Dem Fußball-Verbandsligisten FV Breidenbach gelang mit dem 1:1-Heimremis am vergangenen Wochenende gegen Aufsteiger VfL Limburg ein ordentlicher Auftakt. Was sich daraus an Sicherheit ziehen lässt, wird die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim Vorjahresfünften SG Walluf weisen.