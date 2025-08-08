 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
Vergangene Saison gingen Luca Vogel (links) und seine Breidenbacher gegen Wallauf zweimal als Verlierer vom Feld. Am Sonntag am Rhein muss auf Julius Buff aufgepasst werden, der im Oktober 2024 für die SG zweimal gegen den FV traf. © Jens Schmidt
FV Breidenbach: Gegner Walluf ist auch ohne Löwer löwenstark

Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsliga: Die Hinterländer gastieren am Sonntag beim Vorjahresfünften am Rhein, die SF/Blau-Gelb Marburg empfangen die Regionalliga-Reserve des TSV Steinbach +++

Marburg-Biedenkopf. Dem Fußball-Verbandsligisten FV Breidenbach gelang mit dem 1:1-Heimremis am vergangenen Wochenende gegen Aufsteiger VfL Limburg ein ordentlicher Auftakt. Was sich daraus an Sicherheit ziehen lässt, wird die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim Vorjahresfünften SG Walluf weisen.

