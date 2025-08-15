Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FV Breidenbach: Burk redet nach Debakel in Walluf Tacheles
Teaser VL MITTE: +++ Der Trainer des Hinterländer Fußball-Verbandsligisten spricht nach dem 2:6 vom kollektiven Versagen und fordert, das Heimspiel gegen Hornau mit der richtige Einstellung anzugehen +++
Breidenbach/Marburg. Das tat so richtig weh! Am zweiten Spieltag ging Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach als Gast der SG Walluf mit sage und schreibe 2:6 unter. Kein Wunder, dass ganz Breidenbach von seinen Jungs erwartet, dass diese am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Hessenligaabsteiger TuS Hornau ein ganz anderes Gesicht zeigen.