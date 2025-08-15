FV Breidenbach: Burk redet nach Debakel in Walluf Tacheles

Breidenbach/Marburg. Das tat so richtig weh! Am zweiten Spieltag ging Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach als Gast der SG Walluf mit sage und schreibe 2:6 unter. Kein Wunder, dass ganz Breidenbach von seinen Jungs erwartet, dass diese am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Hessenligaabsteiger TuS Hornau ein ganz anderes Gesicht zeigen.