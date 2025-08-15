 2025-08-14T11:39:53.462Z

Viktor Vielwock (links) „gibt’s nur in 100 Prozent“ sagt ein Ex-Trainer des Angreifers. 100 Prozent Einsatz müssen alle Breidenbacher im Heimspiel gegen Hornau bringen, soll der erste Sieg gelingen. © Jens Schmidt
FV Breidenbach: Burk redet nach Debakel in Walluf Tacheles

Teaser VL MITTE: +++ Der Trainer des Hinterländer Fußball-Verbandsligisten spricht nach dem 2:6 vom kollektiven Versagen und fordert, das Heimspiel gegen Hornau mit der richtige Einstellung anzugehen +++

Breidenbach/Marburg. Das tat so richtig weh! Am zweiten Spieltag ging Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach als Gast der SG Walluf mit sage und schreibe 2:6 unter. Kein Wunder, dass ganz Breidenbach von seinen Jungs erwartet, dass diese am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Hessenligaabsteiger TuS Hornau ein ganz anderes Gesicht zeigen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

