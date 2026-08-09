 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

FV Breidenbach bringt Punkt nach Roter Karte nach Hause

Teaser GL GI/MR: +++ Keinen Sieger sehen die Zuschauer in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem FV Breidenbach und dem FSV Cappel. Der SV Bauerbach gibt sich hingegen keine Blöße – dank seines Stars +++

von Redaktion · Gestern, 19:50 Uhr · 0 Leser
Harter Kampf in der Fußball-Gruppenliga: Conor Beem vom FV Breidenbach (r.) nimmt es mit Florian Baumgaertner (r.) vom FSV Cappel auf. © Lars Hinter
Harter Kampf in der Fußball-Gruppenliga: Conor Beem vom FV Breidenbach (r.) nimmt es mit Florian Baumgaertner (r.) vom FSV Cappel auf. © Lars Hinter

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GL Gießen/Marburg
FV Breidenbach
Eintr. Stadtallendorf II
SV Bauerbach
FSV Cappel

Wetzlar . Am ersten Spieltag haben beide Mannschaften noch einen souveränen Sieg eingefahren, nun gab es im direkten Aufeinandertreffen keinen Gewinner: In der Fußball-Gruppenliga haben sich der FV Breidenbach und der FSV Cappel torlos getrennt.

Der SV Bauerbach setzte sich beim TSV Eintracht Stadtallendorf mit 2:1 durch und konnte sich dabei auf seinen spielenden Co-Trainer Sonny Kittel verlassen. Der Ex-Profi erzielte beide Treffer.

Die erste Saisonniederlage kassierte der FC Cleeberg. Die „Raubritter“ verloren auf eigenem Platz gegen Türka Ataspor Wetzlar mit 1:3. Für die Domstädter hingegen war es der zweite Sieg im zweiten Spiel.

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