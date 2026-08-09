FV Breidenbach bringt Punkt nach Roter Karte nach Hause

Wetzlar . Am ersten Spieltag haben beide Mannschaften noch einen souveränen Sieg eingefahren, nun gab es im direkten Aufeinandertreffen keinen Gewinner: In der Fußball-Gruppenliga haben sich der FV Breidenbach und der FSV Cappel torlos getrennt.
Der SV Bauerbach setzte sich beim TSV Eintracht Stadtallendorf mit 2:1 durch und konnte sich dabei auf seinen spielenden Co-Trainer Sonny Kittel verlassen. Der Ex-Profi erzielte beide Treffer.
Die erste Saisonniederlage kassierte der FC Cleeberg. Die „Raubritter“ verloren auf eigenem Platz gegen Türka Ataspor Wetzlar mit 1:3. Für die Domstädter hingegen war es der zweite Sieg im zweiten Spiel.
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