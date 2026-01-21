FV Breidenbach: Benjamin Bender löst Trainerduo Baum/Burk ab

Breidenbach. Die Ära Felix Baum/Johannes Burk beim FV Breidenbach geht nach fünf Jahren zu Ende, ist aber noch nicht vorbei. Der stark abstiegsgefährdete Fußball-Verbandsligist verkündete am Mittwoch, dass ab Juli dieses Jahres Benjamin Bender das Zepter im Gunterstal übernehmen wird – und zwar als Trainer und Sportlicher Leiter.