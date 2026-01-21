Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FV Breidenbach: Benjamin Bender löst Trainerduo Baum/Burk ab
Teaser VL MITTE: +++ Beim Fußball-Verbandsligisten geht die Ära des Trainerduos Felix Baum und Johannes Burk zu Ende. Zur neuen Saison übernimmt mit Benjamin Bender ein ehemaliger Spieler das Zepter +++
Breidenbach. Die Ära Felix Baum/Johannes Burk beim FV Breidenbach geht nach fünf Jahren zu Ende, ist aber noch nicht vorbei. Der stark abstiegsgefährdete Fußball-Verbandsligist verkündete am Mittwoch, dass ab Juli dieses Jahres Benjamin Bender das Zepter im Gunterstal übernehmen wird – und zwar als Trainer und Sportlicher Leiter.