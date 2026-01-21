 2026-01-20T07:14:11.657Z

Ligabericht
Derzeit noch im Trikot des TSV Bicken, ab Juli auf der Kommandobrücke des FV Breidenbach: Benjamin Bender (links) tritt zur Saison 2026/27 als Trainer des Hinterländer Traditionsvereins an. © Isabel Althof
FV Breidenbach: Benjamin Bender löst Trainerduo Baum/Burk ab

Teaser VL MITTE: +++ Beim Fußball-Verbandsligisten geht die Ära des Trainerduos Felix Baum und Johannes Burk zu Ende. Zur neuen Saison übernimmt mit Benjamin Bender ein ehemaliger Spieler das Zepter +++

Breidenbach. Die Ära Felix Baum/Johannes Burk beim FV Breidenbach geht nach fünf Jahren zu Ende, ist aber noch nicht vorbei. Der stark abstiegsgefährdete Fußball-Verbandsligist verkündete am Mittwoch, dass ab Juli dieses Jahres Benjamin Bender das Zepter im Gunterstal übernehmen wird – und zwar als Trainer und Sportlicher Leiter.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

