FV Breidenbach begrüßt am Mittwoch den Spitzenreiter

Breidenbach. Die Partie gegen Spitzenreiter FC Turabdin Babylon Pohlheim am Mittwoch (19 Uhr) ist das letzte reguläre Heimspiel von Fußball-Verbandligist FV 09 Breidenbach in dieser Saison. Die Entscheidung darüber, ob es noch in die Relegation zum Klassenerhalt geht, fällt möglicherweise erst am 31. Mai im Rahmen des letzten Hessenligaspieltags.