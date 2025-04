FV Bonn-Endenich will nachlegen: "Müssen bei Müssen bei 100% sein"

Am Donnerstagabend empfängt der TuS Blau-Weiß Königsdorf den FV Bonn-Endenich – ein Spiel, das auf dem Papier klar scheint, aber von beiden Seiten mit Vorsicht betrachtet wird. Während die Gastgeber mit 38 Punkten auf einem komfortablen fünften Rang stehen, kämpfen die Gäste aus Bonn mit aktuell 20 Zählern auf Platz 15 um den Klassenerhalt.

Deuker: "Haben wieder mehr Optionen"

Doch für Königsdorfs Trainer Albert Deuker zählt das Tabellenbild nicht. "Die Tabelle, das Hinspiel, unsere letzten Spiele, das ist alles nur Verblendung. Wir haben wieder mehr Optionen die ich nutzen werde“, sagt der Coach und kündigt an: „Ich will eine Elf am Platz sehen, die leidenschaftlichen Fußball spielt. Dennis Ochs hat Struktur, Herangehensweise und im Winter Personal verändert." Das bei Deuker beliebte Videomaterial zur Spielvorbereitung sei vom Endenich-Hinspiel nicht vorhanden, demnach fordert der Königsdorf-Coach "einfach rausgehen und Fußball spielen."