FV Bonn-Endenich holt Ennis Madani als neuen Sportlichen Leiter

Der FV Bonn-Endenich treibt seine Neuausrichtung weiter voran. Mit Ennis Madani übernimmt ein "unger, analytischer Kopf" die sportliche Leitung des Landesligisten – und bringt frischen Schwung in die Strukturen des Vereins.

Ochs hatte den Posten eineinhalb Jahre lang bekleidet und erklärte damals: „Meine berufliche und familiäre Situation lässt es leider nicht zu, dass ich diese Aufgabe weiterhin mit der gleichen Intensität ausüben kann, wie ich es in den vergangenen eineinhalb Jahren getan habe.“

Der FV Bonn-Endenich stellt die Weichen für die Zukunft: Ab dem 14. November 2025 übernimmt Ennis Madani die Position des Sportlichen Leiters beim Mittelrheinliga-Absteiger. Der 27-Jährige folgt auf Dennis Ochs, der sein Amt bereits zum 1. Oktober aus beruflichen und familiären Gründen niedergelegt hatte.

Aktuell steht der FVE nach dem 2:2 gegen den FV Wiehl mit 19 Punkten aus zwölf Spielen auf dem fünften Tabellenplatz der Landesliga Staffel 1.

Mit Madani setzt der Verein nun auf eine neue Generation sportlicher Führung. Der 27-Jährige war zuletzt Sportlicher Leiter beim Bezirksligisten 1. FC Niederkassel und bringt zudem Spielerfahrung aus der Mittelrheinliga und der Oberliga Westfalen mit.

„Ennis ist ein Typ, der etwas bewegen will – und das passt perfekt zu uns“, sagt Sportdirektor Markus Köppe in der offiziellen Vereinsmitteilung. „Wir kennen uns seit einigen Jahren und haben bereits im Rahmen des Scoutings eng zusammengearbeitet. Er bringt nicht nur ein hervorragendes Netzwerk mit, sondern auch klare Vorstellungen davon, wie man einen Verein strategisch, sportlich und menschlich weiterentwickelt. Seine Ideen, wie der FVE künftig aufgestellt werden soll, haben mich beeindruckt.“

Madani gilt als analytischer Kopf mit Gespür für junge Talente. In der regionalen Fußballszene hat er sich durch seine strukturiert-professionelle Arbeitsweise und seine Spielernähe einen Namen gemacht.

„Er hat ein gutes Auge für Charaktere und Potenziale – und das ist genau das, was wir brauchen“, so Köppe weiter. „Gemeinsam wollen wir eine Mannschaft formen, die auf und neben dem Platz für den FV Endenich steht: ehrgeizig, diszipliniert, bodenständig.“

Zusammenarbeit mit Trainerteam und Fokus auf Nachwuchs

Madani war bereits in die Entscheidung über das neue Trainerteam um Serhat und Numan Dogan eingebunden. Künftig wird er gemeinsam mit ihnen und der Vereinsführung den sportlichen Kurs definieren. Ein Schwerpunkt soll dabei auf der Weiterentwicklung junger Spieler und einer gezielten Kaderverstärkung liegen.

„Wir freuen uns nicht nur auf spannende Transfers, sondern auch auf die Dynamik, die Ennis in unsere Strukturen bringt“, betont Köppe. „Er denkt über den Tellerrand hinaus, will Prozesse optimieren, Kommunikation verbessern und eine sportliche Kultur schaffen, die leistungsorientiert, aber gleichzeitig familiär bleibt.“

Dank an Dennis Ochs

Mit der Verpflichtung Madanis endet zugleich die Ära von Dennis Ochs, der den Verein in schwierigen Zeiten stabilisierte. „Ich möchte Dennis ausdrücklich danken – persönlich und im Namen des gesamten Vereins. Nach dem Abstieg aus der Oberliga hat er es geschafft, eine funktionierende Mannschaft auf die Beine zu stellen und den Verein sportlich stabil zu halten. Diese Leistung verdient höchsten Respekt. Wir übernehmen eine intakte Struktur, die wir nun gemeinsam mit Ennis weiterentwickeln werden.“