Während dem Landesliga-Team alles zu gelingen scheint, läuft die Reserve aktuell nur hinterher. – Foto: Christiane Döge, Boris Hempel

FV Bonn-Endenich - ein Verein, zwei Gefühlswelten Landesliga, Staffel 1: Während die erste Mannschaft in der Landesliga stark aufspielt, bekommt die Reserve in der Bezirksliga aktuell keinen Fuß auf den Boden.

Zwei Mannschaften auf Verbandsebene zu platzieren, ist ohne Frage ein Indiz dafür, dass ein Verein breit aufgestellt ist. Der FV Bonn-Endenich ist so ein Verein: Seine erste Mannschaft ist in der Landesliga unterwegs, die Reserve in der Bezirksliga - so weit, so gut.

Endenich als Landesliga-Spitzenreiter Die Gefühlswelten der beiden Teams könnten sich aktuell aber gar nicht viel unterschiedlicher darstellen. Das Landesliga-Team des FV ist in herausragender Frühform. Sechs Siege aus den ersten sieben Spielen sammelte das Team von Trainer Dennis Ochs ein. Am vergangenen Wochenende verteidigte Endenich seine Tabellenführung mit dem 3:1-Erfolg gegen den SV Schlebusch. Einzig beim 1:2 gegen den SC Rheinbach musste der FV etwas Federn lassen, alles in allem bleibt aber der sehr gute Gesamteindruck. Mit dem war nämlich in der Deutlichkeit nicht zwingend zu rechnen, wurden die Bonner im vergangenen Jahr doch noch Neunter, mit einigem Abstand zu den höheren Tabellenregionen. Die Verstärkungen, die im Sommer dazugeholt wurden, scheinen - in Kombination mit dem Kader der letzten zu Saison - aber zu funktionieren. Endenich als Bezirksliga-Schlusslicht