FV Blau-Weiß 90 Briesen: Zwei Platzverweise, ein verschossener Elfer

In der Landesklasse Ost behaupten sich die Topteams am 23. Spieltag . Der MTV Wünsdorf 1910, der Teltower FV 1913 und die SG Großziethen fahren Siege ein und bleiben an der Tabellenspitze eng beieinander. Während Teltow ein Schützenfest feiert, gelingt Wünsdorf ein ungefährdeter Auswärtssieg. Großziethen setzt sich in einem umkämpften Spiel knapp durch.

Der Teltower FV 1913 ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und fertigte den SV Germania 90 Schöneiche II vor 72 Zuschauern mit 5:0 ab. Joel Bahner brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung und legte in der 21. Minute nach. Florian Adam erhöhte nach einer halben Stunde auf 3:0. Kurz vor der Pause traf erneut Joel Bahner zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Yannick Flohr in der 55. Minute. ---

In einem torreichen Spiel setzte sich der Breesener SV Guben Nord mit 5:3 bei der SG Niederlehme 1912 durch. Louis Kalinke eröffnete bereits in der 3. Minute für die Gäste, Luca Bäcker erhöhte in der 23. Minute, und Adam Moczulski traf nur eine Minute später zum 0:3. Niederlehme kämpfte sich durch einen Doppelschlag von Thomas Zupp in der 42. und 43. Minute zurück, doch Erik Brose stellte in der 45. Minute den alten Abstand wieder her. Marcel Griepentrog verkürzte noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 3:4. Erik Brose sorgte schließlich mit seinem zweiten Treffer in der 68. Minute für die Entscheidung zugunsten der Gäste. ---

Bestensee begann vielversprechend und ging durch Gustav Lemke in der 14. Minute in Führung. Doch Zossen schlug zurück: Florian Kozik glich in der 29. Minute aus. Niklas Hannemann drehte das Spiel per Foulelfmeter in der 60. Minute und legte in der 78. Minute seinen zweiten Treffer nach. Für Zossen bedeutete dieser Erfolg wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Bestensee im Tabellenmittelfeld einen Rückschlag hinnehmen musste. ---

Der FSV Admira 2016 feierte einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt. Maurice Etienne Fischer brachte die Hausherren in der 45. Minute in Führung, ehe Andre Hönow in derselben Minute nur Sekunden später auf 2:0 erhöhte. Christian Grätz gelang in der 62. Minute der Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es für die Gäste nicht. ---

Eintracht Königs Wusterhausen setzte sich überraschend deutlich mit 3:0 gegen die SG Schulzendorf 1931 durch. Björn Beutke traf in der 23. Minute zur Führung und baute diese in der 57. Minute weiter aus. Lennard Kipker setzte in der 68. Minute den Schlusspunkt. Für Schulzendorf war es ein herber Rückschlag im Aufstiegskampf, während Königs Wusterhausen wichtige Punkte sammelte. ---

Der MTV Wünsdorf 1910 ließ beim Tabellenletzten keine Zweifel aufkommen und siegte souverän mit 4:0. Denny Sonnenschein brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung. Maximilian Hofmann erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause traf Jürgen Ivanenko in der 45. Minute zum 3:0 und legte in der 67. Minute seinen zweiten Treffer nach. Müllrose bleibt abgeschlagen Letzter, während Wünsdorf seine Spitzenposition verteidigte. ---

In einem umkämpften Spiel setzte sich die SG Großziethen knapp mit 1:0 bei FV Blau-Weiß 90 Briesen durch. Calvin Winzer verwandelte in der 78. Minute einen Foulelfmeter. Die Briesener schwächten sich danach selbst: Stefan Vrazilov sah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte, Toni Moritz wurde zwei Minuten später mit Rot des Feldes verwiesen. Wojciech Stanislaw Zieniewicz vergab zudem in der 87. Minute einen Strafstoß für die Gastgeber. ---