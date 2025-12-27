FV Blau-Weiß 90 Briesen jubelt im Finale – Benefizpokal ist vergeben

Zehn Minuten pro Partie und keine Zeit zum Atemholen: Das 34. Benefizturnier am heutigen Samstag in der Brandenburghalle in Frankfurt wurde zu einem Hallenabend, der von Anfang an unter Hochspannung stand. Acht Herrenmannschaften spielten in zwei Vierergruppen, danach ging es direkt in Halbfinals und Platzierungsspiele. Der 1. FC Frankfurt eröffnete mit einem 7:0 und wirkte lange wie der sportliche Fixpunkt – doch am Ende gewann der FV Blau-Weiß 90 Briesen das Finale gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 mit 1:0. Das Spiel um Platz drei geriet zur kompakten Dramaturgie auf engstem Raum: Frankfurt bezwang Seelow 3:2, fünf Tore fielen innerhalb von zehn Minuten.

Gruppenphase: Frankfurt und Briesen marschieren in Gruppe A In der Gruppe A war sofort spürbar, wie gnadenlos die kurze Spielzeit jede Unachtsamkeit bestraft. Der 1. FC Frankfurt setzte gleich im ersten Spiel ein Ausrufezeichen und überrollte den SV Rot-Weiß Reitwein mit 7:0. Auch später blieb Frankfurt offensiv klar: Gegen MKS Polonia Slubice gelang ein 5:2, dazwischen stand ein 1:1 gegen den FV Blau-Weiß 90 Briesen.

Briesen wiederum sammelte seine Punkte emsig: 1:0 gegen Polonia Slubice, 3:1 gegen Reitwein und das Remis gegen Frankfurt. In der Abschlusstabelle endeten beide punktgleich bei sieben Zählern, Frankfurt wurde mit 13:3 Toren Erster, Briesen mit 5:2 Toren Zweiter. Dahinter folgten Polonia Slubice (3 Punkte, 4:7 Tore) und Reitwein (0 Punkte, 2:12 Tore).

Gruppe B: Seelow vorn, Buckow bleibt stabil, Fürstenwalde lauert

In der Gruppe B war das Tor zunächst ein hart erarbeitetes Gut. Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und der SV Victoria Seelow trennten sich 0:0 – ein Ergebnis, das den Charakter dieser Gruppe früh zeigte: eng, wach, jedes Detail entscheidend. Seelow legte danach nach, gewann 1:0 gegen den FC Eisenhüttenstadt und setzte sich im Duell mit dem FSV Union Fürstenwalde mit 2:1 durch. Fürstenwalde startete mit einem 3:0 gegen Eisenhüttenstadt, kam gegen Buckow zu einem 2:2, musste aber gegen Seelow die einzige Niederlage hinnehmen.

Buckow blieb ungeschlagen, holte nach dem Remis gegen Seelow ein 2:2 gegen Fürstenwalde und schloss mit einem 4:0 gegen Eisenhüttenstadt ab. Die Tabelle: Seelow sieben Punkte bei 3:1 Toren, Buckow fünf Punkte bei 6:2 Toren, Fürstenwalde vier Punkte bei 6:4 Toren, Eisenhüttenstadt ohne Zähler und ohne Torerfolg (0:8).

Halbfinals: Frankfurt scheitert im Neunmeterschießen, Briesen bleibt cool

Mit dem Übergang in die K.-o.-Runde wurde aus Druck Endgültigkeit. Der 1. FC Frankfurt traf als Gruppensieger auf den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – und verlor 4:5 nach Neunmeterschießen. Damit war der große Auftritt aus der Vorrunde plötzlich nur noch ein Umweg, kein direkter Weg ins Finale. Im zweiten Halbfinale setzte sich der FV Blau-Weiß 90 Briesen gegen den SV Victoria Seelow ebenfalls im Neunmeterschießen durch: 3:1. Briesen war damit im Endspiel, Seelow musste ins kleine Finale.

Platzierungsspiele: Reitwein holt Platz sieben, Fürstenwalde wird Fünfter

Auch jenseits der Finalbühne blieb jeder Abschluss eine Standortbestimmung. Im Spiel um Platz sieben gewann der SV Rot-Weiß Reitwein gegen den FC Eisenhüttenstadt mit 1:0. Das Spiel um Platz fünf entschied der FSV Union Fürstenwalde klar für sich: 4:0 gegen MKS Polonia Slubice. Damit endete der Turnierabend für beide Teams mit einem Ergebnis, das nach der Gruppenphase noch einmal Gewicht bekam.

Spiel um Platz drei: Frankfurt dreht ein Spiel in Minuten

Das Duell um Rang drei zwischen dem 1. FC Frankfurt und dem SV Victoria Seelow wurde zu einem Hallenstück, das den Atem kurz hielt. Frankfurt gewann 3:2. Der Verlauf zeigte, wie schnell in zehn Minuten alles kippen kann: 1:0 durch Steven Scharlei in der 2. Minute, der Ausgleich durch Marco Rossak in der 3., dann 2:1 durch Sebastian Lawrenz in der 5., erneut der Ausgleich in der 6. – und schließlich das 3:2 durch Ceyhan Güleryüz in der 10. Minute. Mehr Hallenfußball in komprimierter Form geht kaum: Führung, Antwort, erneute Wendung, Entscheidung auf der Ziellinie.

Finale: Ein Tor reicht – Briesen gewinnt den Benefizabend

Im Finale um traf der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 auf den FV Blau-Weiß 90 Briesen. Wieder war die Spieldauer kurz, wieder wurde jede Szene größer, weil sie sich nicht zurückholen ließ. Briesen setzte den entscheidenden Moment: Frank Christoph traf in der 5. Minute zum 1:0 – und dieses eine Tor entschied das Endspiel. Buckow blieb damit Zweiter, Briesen nahm den Turniersieg mit aus Frankfurt.