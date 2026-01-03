FV Blau-Weiß 90 Briesen jubelt beim Pneumanter Budenzauber

Der Pneumanter Budenzauber hat am heutigen Samstag in Fürstenwalde einen langen und intensiven Hallenfußballtag geboten. Acht Herrenmannschaften spielten zunächst in zwei Vierergruppen, anschließend folgten Halbfinals und Platzierungsspiele. Nach insgesamt 18 Partien über jeweils zwölf Minuten setzte sich der FV Blau-Weiß 90 Briesen im Finale gegen die SpG Tauche/Ahrensdorf durch und gewann das Turnier. Der Wettbewerb lebte von klaren Gruppenentscheidungen, umkämpften K.-o.-Spielen und einer Dramaturgie, die sich bis zum späten Abend steigerte.

Gruppe A: Bad Saarow setzt früh Akzente In der Gruppe A übernahm der FSV Preußen Bad Saarow schnell die Kontrolle. Drei Siege aus drei Spielen bedeuteten neun Punkte und den ersten Platz. Der Auftakt gegen die BSG Pneumant Fürstenwalde wurde ebenso gewonnen wie die Begegnungen gegen den VfB Steinhöfel und die Reichenwalde Rangers FC. Dahinter entwickelte sich ein enger Kampf um Rang zwei. Der VfB Steinhöfel und die BSG Pneumant Fürstenwalde kamen jeweils auf vier Punkte, wobei Steinhöfel dank des besseren Torverhältnisses den zweiten Platz belegte. Die Reichenwalde Rangers FC blieben trotz sieben erzielter Tore ohne Punktgewinn.

Ein Turnier mit klarer Ordnung Der Pneumanter Budenzauber war klassisch strukturiert. In der Vorrunde traten die Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander an, jede absolvierte drei Spiele. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Halbfinals, die übrigen Mannschaften spielten die weiteren Platzierungen aus. Dieses Format sorgte für Übersicht und ließ dennoch Raum für Spannung, da jeder Punkt in der Gruppenphase Bedeutung hatte.

Gruppe B: Tauche/Ahrensdorf mit stabiler Bilanz

Die Gruppe B verlief ausgeglichener. Die SpG Tauche/Ahrensdorf sicherte sich mit sieben Punkten den Gruppensieg. Ein Unentschieden gegen die SG Müncheberg und zwei Siege gegen Fürstenwalde und Briesen legten die Basis. Der FV Blau-Weiß 90 Briesen folgte mit sechs Punkten auf Platz zwei, nachdem er zwei Spiele gewonnen und eines verloren hatte. Der FSV Union Fürstenwalde erreichte drei Punkte, die SG Müncheberg kam auf einen Zähler und verpasste den Einzug in die Halbfinals.

Halbfinals: Entscheidungen ohne Umwege

In den Halbfinals wurde die Spannung weiter zugespitzt. Der Gruppensieger der Gruppe A, FSV Preußen Bad Saarow, traf auf den Zweiten der Gruppe B, FV Blau-Weiß 90 Briesen. Briesen setzte sich mit 4:2 durch und zog ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale traf der VfB Steinhöfel auf die SpG Tauche/Ahrensdorf. Nach einem ausgeglichenen Spiel fiel die Entscheidung im Neunmeterschießen zugunsten von Tauche/Ahrensdorf, das damit ebenfalls das Endspiel erreichte.

Platzierungsspiele mit klaren Ergebnissen

Im Spiel um Platz sieben setzte sich die SG Müncheberg deutlich mit 7:1 gegen die Reichenwalde Rangers FC durch. Platz fünf sicherte sich der FSV Union Fürstenwalde mit einem 2:0-Erfolg gegen die BSG Pneumant Fürstenwalde. Im Spiel um Platz drei trafen der VfB Steinhöfel und der FSV Preußen Bad Saarow aufeinander. Steinhöfel gewann mit 4:3 und beendete das Turnier auf dem Podium.

Das Finale als letzter Prüfstein

Im Endspiel standen sich der FV Blau-Weiß 90 Briesen und die SpG Tauche/Ahrensdorf gegenüber. Beide Teams hatten sich über die Gruppenphase und die Halbfinals hinweg behauptet. In einem konzentrierten und engen Spiel setzte sich Briesen mit 2:1 durch und sicherte sich den Turniersieg. Damit krönte das Team einen konstanten Auftritt, der bereits in der Gruppenphase sichtbar geworden war.