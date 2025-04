FV Blau-Weiß 90 Briesen in Markendorf mit schneller Antwort

Am Freitagabend trafen mit dem SV Blau-Weiss Markendorf und dem FV Blau-Weiß 90 Briesen zwei Teams aufeinander. Während Briesen nach dem 3:1-Heimsieg gegen Germania Schöneiche II mit breiter Brust anreiste, konnte Markendorf zuletzt durch ein 4:0 in Müllrose Selbstbewusstsein tanken. Nach torloser erster Halbzeit nahm die Partie in Durchgang zwei an Fahrt auf. In der 58. Minute brachte Sascha Witt die Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung und ließ die Hoffnung auf den elften Saisonsieg wachsen. Doch nur eine Minute später antwortete Briesens Jonas Noske mit dem Ausgleichstreffer – eine eiskalte Reaktion, die zeigte, weshalb Briesen in dieser Saison bereits 60 Treffer erzielt hat.

