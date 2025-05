FV Biebrich 02: Pinger verlängert, Watai geht

„Er hat diese Saison eine ganz andere Rolle angenommen und hat eine Riesenentwicklung genommen. Es hat alles Hand und Fuß, was er macht“, lobt Saridogan seinen Spielmacher Pinger. Gleichzeitig verkündet Schug mit Torhüter Mika Neumann (TSV Schott Mainz U19) einen ersten Neuzugang. „Er wurde uns empfohlen und hat sich super präsentiert“, sagt Saridogan. Mit Paul Reichold (aktuell Stammkeeper), Uin Ono und dem 18-jährigen Neumann stehe das Torhüterteam für die kommende Saison.

In welcher Liga ist noch unklar. Sicherlich hat das Spiel gegen Hadamar wegweisenden Charakter. „Wir wissen, was Hadamar für eine Mannschaft ist“, weist Schug auf eine schwere Aufgabe hin, „auf unserer Welle reiten wir aber aktuell“, ist sich der Sportliche Leiter auch der eigenen Stärke bewusst. „Wir sind sehr selbstbewusst und werden mit breiter Brust kommen“, sieht das Saridogan ähnlich. Nach dem verlorenen Spitzenspiel gegen TuBa Pohlheim zeigte die Mannschaft beim 5:1 über den TuS Dietkirchen eine Reaktion – scheint auch Niederlagen gut wegstecken zu können. „Es gibt keinen Knick“, verspürt Schug eine ganz andere Mentalität in der Mannschaft, als noch in der vergangenen Spielzeit, in der man auf Platz zehn abschloss. Das Hinspiel gegen das Team von Ex-Niedernhausen-Coach Maurice Burkhardt konnten die Biebricher deutlich mit 4:0 für sich entscheiden.