FV Biebrich 02: Letztes Heimspiel vor Auswärts-Fünferpack

Wiesbaden. Der FV Biebrich 02 blickt trotz der 0:3-Niederlage im Topspiel bei den TuS Hornau nach vorne, empfängt nun am Sonntag (15 Uhr) Aufsteiger TSF Heuchelheim. „Ich schätze sie sehr, sehr gut ein“, geht 02-Coach Nazir Saridogan von einer schweren Aufgabe aus.

Es fehle aktuell noch die Konstanz. „Wenn Spiele nicht so gut laufen, dürfen wir nicht an uns selber zweifeln. Das fehlt aktuell ein wenig“, weiß Saridogan dennoch um die Qualität seiner Mannschaft. Mit Pascal Koch (Fuß verdreht) und Offensivgarant Nikos Iosifidis (Schlag aufs Knie) fehlten zwei Schlüsselspieler in Hornau – auch wenn Iosifidis im zweiten Durchgang mitwirkte. Nun für die Partie gegen Heuchelheim fraglich ist. Das letzte Heimspiel, bevor die Biebricher gleich fünfmal in Folge auswärts gefragt sind. Grund dafür sind die Bauarbeiten am voraussichtlich bis Ende Oktober fertiggestellten Kunstrasenplatz.

