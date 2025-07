FV Biberach verpflichtet U19-Spieler – Zwei Abgänge belasten Planung

Mit der Verpflichtung von Johann Ndjongang von der U19 des FV Illertissen hat der FV Biberach kurz vor dem Ende der Transferperiode einen weiteren Transfer getätigt. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler soll das Team im Sturmzentrum wie auch auf den Flügeln verstärken. „Johann bringt viel Qualität mit und passt mit seiner Spielweise und Mentalität hervorragend in unser Team“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins.

Gleichzeitig musste die sportliche Leitung zwei unvorhergesehene Personalentscheidungen zur Kenntnis nehmen. Mit Mike und Tim Schneider verlassen zwei Spieler den Verein überraschend und wechseln zum Aufsteiger TSV Neu-Ulm – das kurz vor dem Ende der Transferperiode. Beide hatten dem FV Biberach ursprünglich ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. „Eine so späte Entscheidung – kurz vor Transferschluss – erschwert es erheblich, adäquaten Ersatz zu finden. Für uns als Verein ist das kein schöner Verlauf, vor allem im Hinblick auf eine langfristige und verlässliche Kaderplanung. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich nichts gegen Veränderungen haben – im Gegenteil, ich respektieren jeden sportlichen Schritt. Es ist jedoch die Art und Weise des Abschieds, die enttäuscht", so der sportliche Leiter des FV Biberach Salvatore Moscatello.

Trotz der personellen Unruhe bekräftigt der FV Biberach seinen eingeschlagenen Kurs. Im Zentrum steht dabei auch die Integration junger Talente aus dem U19-Bereich. Kritik, wonach dies zu einem Qualitätsverlust führen könne, weist der Verein zurück. Vielmehr betont Moscatello die Vorteile: „Einige Jugendabteilungen heutzutage bringen Spieler hervor, die technisch, taktisch und physisch bereits in jungen Jahren auf hohem Niveau agieren können.“ Die Lernbereitschaft, der Wille zur Weiterentwicklung und die Unbekümmertheit junger Spieler seien zentrale Stärken.

Der sportliche Leiter sieht in der Einbindung dieser Akteure keine Notlösung, sondern eine „strategische Entscheidung für eine erfolgreiche, nachhaltige Zukunft“. Dabei sei nicht das Alter entscheidend, sondern „Qualität, Einsatzbereitschaft und Entwicklungspotenzial“.

Saisonvorbereitung beginnt mit zwei Testspielen

Bereits in dieser Woche startet die Mannschaft in die Vorbereitung. Der erste Test steht am Sonntag, dem 6. Juli, auswärts bei der SGM Senden Ay an. Eine Woche später, am 12. Juli, empfängt der FV Biberach den FC Kempten zum ersten Heimspiel der Sommervorbereitung. Das neue Trainerduo wird dann erstmals unter Wettkampfbedingungen die Richtung für die kommende Spielzeit vorgeben.

Plädoyer für das Relegationssystem

In einem abschließenden Statement äußert sich Moscatello zum bestehenden Relegationsmodus im deutschen Amateurfußball. Er plädiere klar für den Erhalt des Systems, da es „Spannung und Dramatik bis zum Saisonende garantiert“. Es ermögliche Mannschaften, „eine letzte Chance“ auf den Klassenerhalt oder Aufstieg zu wahren und fördere die sportliche Fairness. Auch wirtschaftlich sieht er Vorteile: „Diese Spiele erzeugen ein hohes Zuschauerinteresse, was auch wirtschaftlich für die Ligen attraktiv ist.“