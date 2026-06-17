FV Biberach startet mit neuem Konzept in die Bezirksliga-Saison 26/27 Pressemitteilung des FV Biberach zur neuen Saison von pm · Heute, 20:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele

Der FV Biberach blickt voller Vorfreude auf die bevorstehende Bezirksliga-Saison 2026/27. Mit einer neu aufgestellten sportlichen Führung und einem vielversprechenden Kader möchte der Verein die kommenden Herausforderungen erfolgreich angehen.

Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen konnten sich die Verantwortlichen des FV Biberach auf einen neuen Trainer verständigen. Künftig wird Benjamin Damal die Verantwortung für die aktive Mannschaft übernehmen und soll neue Impulse setzen und die sportliche Entwicklung des Teams weiter vorantreiben.



Auch auf organisatorischer Ebene wurde nach intensiven und konstruktiven Gesprächen eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Alexander Berchtold wird in der kommenden Saison als sportlicher Leiter die aktive Mannschaft betreuen und die sportlichen Belange des Vereins koordinieren.





Besonders erfreulich ist die Entwicklung des Kaders. Aufbauend auf einer starken und eingespielten Basis des bestehenden Teams darf der FV Biberach zahlreiche Neuzugänge begrüßen. Darüber freuen sich die Verantwortlichen ganz besonders, denn viele der neuen Spieler wurden bereits in der eigenen Jugend ausgebildet und kehren nun zu ihrem Heimatverein zurück. Diese Rückkehrer stehen beispielhaft für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des FV Biberach und sollen künftig wichtige Akzente in der Bezirksliga setzen.



Mit einem aktuellen Kader von 23 Spielern geht der FV Biberach in die neue Spielzeit. Die Verantwortlichen zeigen sich optimistisch und sehen die Mannschaft sowohl sportlich als auch personell sehr gut aufgestellt.





Der finale Kader und Trainerteam für die Saison 2026/27 wird in der kommenden Woche vorgestellt. Alle Spieler und Trainer werden dabei über die Social-Media-Kanäle des FV Biberach sowie auf FuPa präsentiert.

Der FV Biberach freut sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern, Fans und Unterstützern auf die neue Saison und blickt mit großer Zuversicht auf die bevorstehenden Aufgaben in der Bezirksliga.



Neuzugänge:

Daniel Fernandes (FC Blaubeuren)

Kenan Mrden (SSV Ehingen-Süd)

Marius Damal (Olympia Laupheim)

Muhammed Tasdemir (Olympia Laupheim)

Oumar Mory Touré (Olympia Laupheim)

Yahaya Dalati (Türkspor Biberach)

Maurizio Reinhold (reaktiviert)

Anil Demirel (TSV Neu-Ulm)

Saeed Najafi (FV Rot bei Laupheim)

Romeo Tauras (SV Schemmerhofen)

Meraj Azali (eigene Jugend)

Arian Krasniqi (eigene Jugend)

Kian Jausz (Türkspor Biberach)

Baran Yasar (TSV Langenau)



Davon früher bereits in der Jugend des FV ausgebildet:

Damal, Tasdemir, Demirel, Najafi, Tauras, Azali, Krasniqi, Jausz, Yasar