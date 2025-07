FV Biberach scheidet im WFV-Pokal aus - Neuzugang überzeugt

Neuzugang Andrii Tkachenko – Foto: FV Olympia Laupheim

Mit einem unglücklichen 2:3 nach Verlängerung gegen die SSG Ulm 99 ist der FV Biberach in der ersten Runde des WFV-Pokals ausgeschieden. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell zeigten die Biberacher eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den zurückliegenden Testspielen und unterstrichen ihre Fortschritte in der laufenden Vorbereitung. Ein Eigentor in der 116. Minute von Adrian Tenea besiegelte letztlich das Pokal-Aus.

Die Partie begann denkbar ungünstig für den FV Biberach: Bereits nach 19 Sekunden geriet die Mannschaft in Rückstand. „Trotz dieses Schocks ließ sich das Team nicht aus dem Konzept bringen und zeigte in der Folge eine konzentrierte Leistung“, so der sportliche Leiter Salvatore Moscatello. In der 17. Minute folgte die verdiente Antwort: Nach einem präzisen Zuspiel von Ajdin Durakovic in die Tiefe traf Raphael Geiger zum 1:1-Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen klaren Torchancen. Ulm wurde nur dann gefährlich, wenn Biberach durch individuelle Fehler Räume öffnete.