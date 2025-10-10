FV Biberach mit wichtigem Dreier im Abstiegskampf

Unter Flutlicht setzte sich der FV Biberach zum Start in den 11. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 4, gegen Favorit SSG Ulm mit 3:2 durch.

Nach einem schwachen Auftritt muss der SSG Ulm sich mit einer Niederlage begnügen. Bereits nach sieben Minute sorgte Biberachs Kai Lubrand für die Führung. Kurz vor der Stundenmarke gelang Ulm durch Philipp Strobel per Elfmeter der Ausgleich. Ein Foulelfmeter auf der anderen Seite sorgte durch Adrian Tenea (71.) für die erneute Führung. Die Gäste hatten zehn Minuten später die Antwort parat. Ein weiterer Strafstoß wurde von Strobel zum 2:2 verwandelt. Das letzte Wort hatte allerdings Biberach, das durch Luibrand in der 88. Minute zum Sieg traf.---

Der SV Reinstetten gewann zuletzt souverän in Schussenried und steht als Tabellendritter vor dem nächsten Härtetest. Der Aufsteiger SC Staig hat erst zwei Spiele verloren und will nun auch auswärts bestehen. Beide Mannschaften können mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe festigen – es dürfte ein interessantes Duell werden. ---

Der Tabellenführer FV Olympia Laupheim will seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen und den nächsten Heimsieg feiern. Gegen den Aufsteiger FV Bad Schussenried geht das Team von Trainer Andreas Spann als klarer Favorit ins Spiel. Schussenried kassierte zuletzt eine bittere Niederlage gegen Reinstetten und belegt Rang 14. Alles andere als ein Laupheimer Erfolg wäre eine Überraschung. ---



Der TSV Neu-Ulm empfängt den TSV 1889 Buch zum Derby. Während die Neu-Ulmer zuletzt gegen Türkspor und Srbija Ulm Niederlagen kassierten, will Buch nach dem überzeugenden 5:2-Erfolg über Srbija Ulm nachlegen. Beide Teams stehen mit 13 Punkten in der unteren Tabellenhälfte und könnten mit einem Sieg den Anschluss nach oben wieder herstellen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm SV Mietingen Mietingen



Den FC Srbija Ulm (Platz 10) und den SV Mietingen (Platz 5) trennen nur drei Punkte in der Tabelle. Srbija will nach der deutlichen Niederlage in Buch eine Reaktion zeigen, während Mietingen nach dem Unentschieden gegen Biberach wieder einen Dreier landen möchte. Bei einem Sieg könnte Srbija sogar an Mietingen vorbeiziehen.

Nach dem Überraschungssieg bei der SSG Ulm 99 will der FC Blaubeuren den Aufwärtstrend im Heimspiel gegen den TSV Heimenkirch bestätigen. Die Gäste konnten zwar zuletzt gegen Kressbronn knapp gewinnen, befinden sich aber weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Blaubeuren hingegen hat sich mit elf Punkten etwas Luft verschafft und könnte mit einem weiteren Dreier den Sprung in die erste Tabellenhälfte schaffen.

So., 12.10.2025, 16:30 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen SV Kressbronn Kressbronn



Im Kellerduell zwischen dem TSV Riedlingen und dem SV Kressbronn stehen beide Teams bereits unter Druck. Riedlingen kassierte zuletzt in Weiler eine klare Niederlage und will nun im eigenen Stadion wieder punkten. Der Aufsteiger Kressbronn holte bisher nur einen Saisonsieg und droht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Für beide Mannschaften gilt: verlieren verboten.

Im Allgäu-Duell empfängt der FV Rot-Weiß Weiler den FC Wangen. Weiler überzeugte zuletzt mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Riedlingen, während Wangen nach der Niederlage gegen Tabellenführer Laupheim Wiedergutmachung betreiben will. Wangen steht aktuell zwei Punkte hinter Weiler und könnte den FV bei einem Sieg in der Tabelle überholen.







