FV Biberach mit spätem Ausgleich gegen den FC Srbija Ulm

In der Landesliga, Staffel 4, wurde das heutige Nachholspiel zwischen dem FV Biberach und dem FC Srbija Ulm zu einem echten Nervenspiel. Vor 125 Zuschauern trennten sich beide Mannschaften 1:1, ein Ergebnis, das erst in letzter Minute zustande kam.
Die Partie begann mit hohem Tempo, doch lange hielten sich beide Teams in den Zweikämpfen auf. Erst kurz vor der Pause fiel der erste Treffer: In der 41. Minute brachte Jovo Beatović die Gäste aus Ulm in Führung. Damit belohnte sich Srbija Ulm für seine gute Leistung.
Nach dem Seitenwechsel drängte Biberach unermüdlich auf den Ausgleich. Immer wieder rollten die Angriffe auf das Ulmer Tor, doch lange fehlte die letzte Genauigkeit im Abschluss. Als die Zuschauer sich schon mit einer Niederlage abgefunden hatten, schlug Deniz Baris Mrden in der Nachspielzeit zu. Mit seinem Treffer in der 90.+2 Minute rettete er dem FV Biberach das 1:1 und sorgte für großen Jubel unter den heimischen Anhängern.
Für den TSV 1889 Buch läuft die Saison bislang enttäuschend. Mit nur drei Punkten aus sechs Spielen stehen die Gastgeber auf Rang 16 und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Das 0:4 zuletzt beim SV Kressbronn offenbarte große Schwächen in der Defensive. Nun empfängt Buch den FV Rot-Weiß Weiler, der bislang drei Siege und drei Niederlagen gesammelt hat und mit neun Punkten im Mittelfeld rangiert. Weiler zeigte sich zuletzt defensiv stabil und gewann mit 2:0 gegen den SV Mietingen. Für Buch ist es ein Duell, um den Anschluss nicht frühzeitig zu verlieren. Die Gäste hingegen könnten mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte springen. Die Ausgangslage verspricht viel Spannung und Emotionen.
