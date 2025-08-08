 2025-08-07T08:03:27.630Z

– Foto: Stefanie Singer

FV Biberach macht im Derby beim SV Reinstetten aus 0:2 ein 2:2

Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht der Spiele des 1. Spieltags

Zum Auftakt des 1. Spieltags in der Landesliga, Staffel 4, lieferten sich der SV Reinstetten und der FV Biberach ein intensives Duell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Während die Hausherren lange wie der sichere Sieger aussahen, schlugen die Gäste spät doppelt zu und nahmen einen Punkt mit.

Heute, 19:00 Uhr
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
2
2
Abpfiff

Der SV Reinstetten erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 12. Minute setzte Dominik Martin das erste Ausrufezeichen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Dominik Martin, der den Ball im Netz unterbrachte: In der 50. Minute erhöhte er auf 2:0 – ein scheinbar komfortabler Vorsprung für Reinstetten. Doch Biberach gab sich nicht geschlagen. In der 75. Minute war es Deniz Baris Mrden, der mit dem 2:1 den Anschluss schaffte. Nur vier Minuten später war es erneut Mrden, der eiskalt blieb und per Doppelpack den 2:2-Ausgleich markierte (79.).



Morgen, 15:30 Uhr
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
15:30

Ein weiteres Derby findet am Samstag statt: Türkspor Neu-Ulm trifft auf den FC Srbija Ulm. Türkspor Neu-Ulm landete in der vergangenen Saison auf Platz 4 der Abstiegsrunde, während der FC Srbija Ulm die Saison als Tabellenschlusslicht in der Aufstiegsrunde beendete. Für beide Mannschaften geht es darum, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten. Türkspor erhofft sich auch mit dem Trainerwechsel zu Florian Peruzzi neue Impulse.
Morgen, 15:30 Uhr
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
15:30

Der FV Olympia Laupheim empfängt den FC Blaubeuren. Laupheim war vergangene Saison der souveräne Tabellenführer der Abstiegsrunde, während Blaubeuren als Vizemeister der Aufstiegsrunde in die neue Saison startet. Der FC Blaubeuren wurde von einigen Trainern auch als Favorit für den Aufstieg genannt. Es wird spannend zu sehen, wer sich zu Beginn der Saison den ersten Sieg sichert und einen guten Start in die neue Spielzeit hinlegt.
So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SC Staig
SC StaigSC Staig
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
15:00live

Das Duell der beiden Aufsteiger steht am Sonntag an. Der SC Staig, der sich über die Relegation in die Landesliga kämpfen konnte, empfängt im Derby den Meister der Bezirksliga Donau-Iller TSV Neu-Ulm. Es wird interessant sein zu sehen, ob Staig im ersten Heimspiel die ersten Punkte holen kann oder ob Neu-Ulm gleich zu Beginn der Saison mit einem Sieg überzeugen wird.
Morgen, 15:30 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
15:30live

Der Aufsteiger FV Bad Schussenried, der als Meister der Bezirksliga Oberschwaben in die Landesliga aufgestiegen ist, empfängt den TSV 1889 Buch. Schussenried wird alles daran setzen in dieser Partie die ersten Punkte für das genannte Ziel Klassenerhalt zu sammeln. Buch hatte in der vergangenen Saison Platz 3 in der Abstiegsrunde erreicht und möchte sich in dieser Saison erstmal den Klassenerhalt sichern.
Morgen, 14:00 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
14:00

Wangen, das vergangene Saison in der Aufstiegsrunde Platz 4 erreichte, möchte in dieser Saison den nächsten Schritt mit dem neuen Trainer Safet Hyseni machen. Mietingen hingegen sicherte sich mit einem soliden 5. Platz in der Abstiegsrunde den Klassenerhalt. Beim SV Mietingen haben wichtige erfahrene Spieler den Verein verlassen. Es wird spannend sein zu sehen, welche Mannschaft zu Beginn der Saison die Oberhand behält.
Morgen, 17:00 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
17:00

Der TSV Riedlingen trifft am Samstag auf die SSG Ulm 99. Riedlingen landete in der vergangenen Saison auf dem vorletzten Platz der Aufstiegsrunde, während Ulm als 3. der Aufstiegsrunde vorne mitmischte. Ulm geht als leichter Favorit in das Spiel, aber Riedlingen wird alles tun um einen guten Saisonstart hinzulegen.
So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
15:00

Ebenfalls am Sonntag findet das Spiel zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem SV Kressbronn statt. Kressbronn, der als Meister der Bezirksliga Bodensee aufgestiegen geht mit dem neuen Trainer Jürgen Kopfsguter an den Start . Weiler, das vergangene Saison einen soliden 5. Platz in der Aufstiegsrunde belegte, wird im ersten Spiel der Saison alles daransetzen, mit einem Heimsieg einen positiven Start zu erwischen



Matthias KloosAutor