FV Biberach holt sich den Titel in einem außergewöhnlichen Finale

Der Turniersieger FV Biberach – Foto: Matthias Kloos

Die Hallenkreismeisterschaften in Biberach fanden ihren Abschluss in einem Finale, das in Erinnerung bleiben wird. Vor voller Halle setzte sich der FV Biberach nach einem hochklassigen und spannenden Endspiel im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen die SG Mettenberg/Rissegg durch und holte sich damit erneut den Titel, der zuletzt im Jahr 2023 nach Biberach gegangen war. Schon der Weg beider Mannschaften in dieses Finale spiegelte wider, warum sich am Ende zwei Teams gegenüberstanden, die das Turnier über Tage hinweg geprägt hatten.

Alle Ergebnisse und die Videohighlights auf FuPa gibt es hier



In der regulären Spielzeit ging der FV Biberach zunächst in Führung. Raphael Geiger traf zum 1:0 und brachte seine Mannschaft damit auf Kurs. Doch die SG Mettenberg, die mit einer reinen A-Jugend-Auswahl der SGM Mettenberg/Wacker Biberach/Rissegg angetreten war, zeigte einmal mehr ihre bemerkenswerte Reife. Marko Nuic glich zum 1:1 aus und hielt die Partie offen. Auch in der anschließenden Verlängerung fiel keine Entscheidung, sodass das Elfmeterschießen über den Titel entscheiden musste. Dort behielt der FV Biberach die Nerven. Nachdem Raphael Geiger den fünften Elfmeter zum 5:4 verwandelt hatte, vergab die SG Mettenberg den letzten Versuch – der Ball ging neben das Tor, der Titel war entschieden. Erfahrung als entscheidender Faktor



„Mettenberg hat hier ein sagenhaftes Turnier gespielt“, sagte Biberachs Kapitän Raphael Geiger nach dem Abpfiff. „Am Ende entscheidet dann das Elfmeterschiessen, da gehört immer auch ein bisschen Glück dazu und da hat dann vielleicht doch die Erfahrung bei uns bei einigen Spielern von uns den Unterschied gemacht.“ Diese Einschätzung belegte der Turnierverlauf der SG Mettenberg eindrucksvoll. In der Zwischenrunde gewann das Team alle drei Spiele, holte neun Punkte – darunter auch einen Sieg gegen den späteren Turniersieger FV Biberach – und eliminierte im Viertelfinale den Titelverteidiger Türkspor Biberach.



Überraschungen und enge Entscheidungen in der Zwischenrunde

Auch abseits des Finales bot das Turnier zahlreiche sportliche Geschichten. In der Zwischenrunde der starken Gruppe B schieden mit dem FV Olympia Laupheim und dem FV Bad Schussenried zwei Landesligisten etwas überraschend aus. Stattdessen qualifizierten sich der SV Ochsenhausen und der SV Mietingen für die Endrunde. Der A-Ligist SV Äpfingen/Baltringen verpasste den Einzug nur knapp, nachdem im letzten Gruppenspiel kurz vor Schluss das Gegentor zum 2:3 fiel. Nutznießer war der SV Alberweiler, der sich am Ende Platz fünf sicherte.



Reinstettens Offensivkraft ohne Happy End Der SV Reinstetten stellte in der Zwischenrunde mit 22 Treffern seine Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis und wurde klar Gruppenerster. Dennoch endete der Traum vom Halbfinale im Viertelfinale gegen den FV Biberach, das nach einem 2:3 erst im Elfmeterschießen verloren ging.



Ein Turniersieg mit Blick auf die Rückrunde