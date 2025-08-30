FV Biberach feiert ersten Saisonsieg, Wangen gewinnt 5:0

Der vierte Spieltag der Landesliga, Staffel 4, bot am heutigen Samstag klare Ergebnisse. Türkspor Neu-Ulm gewann das Topspiel beim SV Mietingen souverän mit 4:1 und setzte sich an die Spitze. Der FV Biberach feierte beim 2:0 gegen den SV Kressbronn den ersten Saisonsieg, während der FC Wangen mit einem beeindruckenden 5:0 in Riedlingen seine Ambitionen untermauerte.

Der TSV Buch startete druckvoll in die Partie und belohnte sich früh. In der 16. Minute brachte Timo Leitner die Gastgeber in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Manuel Schrapp in der 42. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Reinstetten zurück ins Spiel: Christoph Haas traf in der 52. Minute zum 1:2-Anschluss und sorgte für Spannung. Doch die Antwort des TSV Buch folgte spät, aber umso deutlicher: Robin Egle stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her und machte den ersten Saisonsieg perfekt. Kurz vor Abpfiff sah Manuel Schrapp die Rote Karte in der 90. Minute, was den Jubel der Gastgeber nur kurz trübte.

Vor 200 Zuschauern zeigte Türkspor Neu-Ulm seine Klasse und fügte dem SV Mietingen eine deutliche Niederlage zu. Deniz Erten eröffnete in der 13. Minute mit dem 1:0 die Partie, ehe Andreas Bösch in der 33. Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte. Noch vor der Pause brachte Yavuz Tuna die Gäste in der 39. Minute wieder mit 2:1 in Führung. Im zweiten Durchgang sorgte Onur Mutlu per Foulelfmeter in der 54. Minute für die Vorentscheidung, ehe Jan Geis in der 63. Minute den 4:1 Endstand herstellte. Mietingen rutscht nach zwei Niederlagen in Serie auf Platz sechs ab, während Türkspor mit makelloser Bilanz erstmal die Tabellenspitze übernimmt.

---

Der FV Biberach feierte gegen den SV Kressbronn vor 123 Zuschauern den ersten Saisonsieg in dieser Spielzeit und konnte damit mit nun fünf Punkten auf Rang sieben vorrücken. Kai Luibrand traf in der 50. Minute zur Führung, Johann Ndjongang legte in der 80. Minute nach. Kressbronn blieb erneut ohne Erfolgserlebnis und steht nach drei Niederlagen und nur einem Punkt auf Platz 16. ---

Ein Ausrufezeichen setzte der FC Wangen mit einem Kantersieg in Riedlingen. Luca Schneider brachte die Gäste kurz vor der Pause in der 43. Minute in Führung, ehe Tim Bucher nach der Pause aufdrehte und mit Treffern in der 49. und 58. Minute das Ergebnis auf 0:3 stellte. Yannick Huber erhöhte in der 63. Minute, bevor erneut Tim Bucher in der 68. Minute den Schlusspunkt zum 0:5 setzte. Wangen hat sich damit eindrucksvollzurückgemeldet, während Riedlingen nach der klaren Niederlage auf Platz 13rangiert. ---

Morgen, 15:00 Uhr SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 SC Staig SC Staig 15:00 PUSH

SSG Ulm 99 belegt mit vier Punkten einen Mittelfeldplatz, Staig liegt als Aufsteiger überraschend auf Rang 2. SC Staig gewann zuletzt 5:1 gegen Mietingen, während Ulm 99 2:0 gegen Bad Schussenried siegte. Damit treffen zwei Teams mit starkem Offensivspiel aufeinander. ---

Der TSV Neu-Ulm sammelte bisher vier Punkte aus zwei Spielen, Laupheim sieben Punkte und ein Torverhältnis von 5:1. Die Formkurven deuten auf ein spannendes Duell, in dem beide Mannschaften auf Kontinuität und Tore setzen werden. ---

FC Srbija Ulm ist noch sieglos, Rot-Weiß Weiler führt die Tabelle souverän an. Rot-Weiß Weiler konnte in drei Spielen fünf Tore erzielen und steht defensiv solide. Srbija muss an seinen Abschlüssen arbeiten, um die Null-Punkte-Bilanz aufzubrechen. ---

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried TSV Heimenkirch Heimenkirch 19:00 PUSH







