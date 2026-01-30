FV Biberach: "Es lässt sich auf den Leistungen der Vorrunde aufbauen"

Kondition, Angriff und Pressing als Leitlinien



Der FV Biberach ist am 19.01. in die Vorbereitung gestartet. „Zu Beginn liegt der Schwerpunkt vor allem im konditionellen Bereich, um eine gute Grundlage für die Rückrunde zu schaffen“, erklärt Andreas Wonschick. „Wir arbeiten gezielt an Abläufen und Automatismen, um uns mehr Torchancen zu kreieren und letztlich mehr Tore zu erzielen. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Pressingverhalten, um auch gegen den Ball kompakt und aggressiv aufzutreten.“ Besondere Highlights oder spezielle Teambuilding-Maßnahmen sind laut Wonschick nicht geplant. Ordentliche Bilanz nach großem Umbruch





„Nach dem großen personellen Umbruch im Sommer, ist unser bisheriges Abschneiden soweit in Ordnung“, sagt Wonschick. Die Mannschaft habe Zeit gebraucht, um zusammenzufinden, dennoch seien bereits solide Leistungen gelungen. „Mit mehr Durchschlagskraft nach vorne, wären aber durchaus drei bis vier Punkte mehr möglich gewesen.“ Gleichzeitig sieht der Trainer eine Basis für die Rückrunde: „Im Allgemeinen lässt sich auf den Leistungen der Vorrunde aufbauen.“ Zusammenwachsen als positiver Faktor



Als wichtigen Fortschritt hebt Wonschick die Entwicklung der Mannschaft hervor. „Positiv zu erwähnen ist, dass sich die Mannschaft nach einer sehr durchwachsenen Vorbereitung besser präsentiert hat, als man es zunächst vermutet hätte.“ Nach dem Umbruch sei die Ausgangslage vor der Saison schwer einzuschätzen gewesen. „Umso erfreulicher ist, dass das Team im Laufe der Saison immer mehr zusammengewachsen ist und bereits gute Leistungen gezeigt hat. Diese gilt es in der Rückrunde zu bestätigen und noch mehr Konstanz in die Auftritte zu bekommen.“