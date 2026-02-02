FV Biberach: Bis auf 2 Spieler haben alle für die neue Saison zugesagt Zudem ist die Torwartfrage nun geklärt von Matthias Kloos · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Ob Adrian Tenea auch in der kommenden Saison beim FV spielt ist aktuell noch ungewiss. – Foto: Fotofreunde Biberach

Der FV Biberach arbeitet in der Wintervorbereitung an zwei Fronten zugleich: an der kurzfristigen Stabilisierung für den Kampf um den Klassenerhalt – und an der Kaderplanung über die Saison hinaus. „Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren“, teilt der Verein mit. „Der Fokus liegt nun aber ganz klar auf der laufenden Rückrunde. Gemeinsam wollen wir als Mannschaft alles daransetzen, um am Ende der Saison über dem Strich zu stehen und unser Ziel zu erreichen.“

Kaderplanung: Einigkeit mit nahezu allen Spielern – zwei Fälle offen Parallel zur Trainingsarbeit laufen die Gespräche für die kommende Saison. Wie der FV berichtet habe man erfreulicherweise mit nahezu allen Spielern bereits eine Einigkeit erzielen können: „Der Großteil des Teams hat seine Zusage für die neue Saison gegeben. Aktuell stehen mit Adrian Tenea und Dario Ivos zwei Spieler noch vor einer möglichen Veränderung. Hier ist allerdings noch keine endgültige Entscheidung gefallen, die Gespräche laufen weiterhin positiv.“ Zieger beerbt Gebhart und weitere externe Gespräche "Besonders erfreulich ist, dass Moritz Zieger in die Fußstapfen von Julian Gebhart treten wird und damit eine wichtige Rolle im Team übernehmen kann.“ Wie schon von FuPa berichtet wechselt Gebhart zur neuen Saison zum Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd. "Auch mit externen Spielern wurden bereits vielversprechende Gespräche geführt, was uns zuversichtlich auf die weitere Kaderzusammenstellung blicken lässt", so der FV Biberach zum Abschluss.

Testspiel gegen Gutenzell: 4:4 nach 1:4-Rückstand Wie dünn der Grat zwischen Unsicherheit und Widerstandsfähigkeit aktuell ist, zeigte sich am vergangenen Samstag im Test gegen den VfB Gutenzell aus der Bezirksliga Oberschwaben. Der FV lag bis zur 62. Minute 4:1 zurück, rettete am Ende aber immerhin noch ein 4:4. Die nächste Standortbestimmung folgt sofort: Bereits am Mittwoch, 3. Februar, steht um 19 Uhr das Testspiel-Derby beim SSV Ehingen-Süd (Verbandsliga Württemberg) an. Am Samstag geht es dann um 15 Uhr daheim gegen den SV Alberweiler (Kreisliga A2 Oberschwaben) weiter. Darüber hinaus hat der FV weitere Tests terminiert: Sonntag, 08.02. gegen die SGM Senden/Ay (15 Uhr), Samstag, 14.02. gegen den SV Ochsenhausen (17 Uhr) sowie Samstag, 21.02. gegen die SG Ummendorf/Fischbach.