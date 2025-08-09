FV Biberach beweist Moral und Kampfgeist - weiterer Neuzugang



Rückstand nach umkämpfter erster Halbzeit

Der SV Reinstetten begann druckvoll, setzte die Biberacher Defensive mit hohem Pressing unter Druck und nutzte einen frühen Ballverlust zum 1:0 durch Dominik Martin. Trotz des Rückstands erspielte sich der FV eigene Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Kurz vor der Pause sorgte eine strittige Szene für Unmut: „Unser Außenverteidiger wurde beim Abschirmen des Balls klar von hinten gestoßen, doch der erwartete Pfiff blieb aus.“ Stattdessen gab es kurz darauf einen Elfmeter für die Gastgeber. Torhüter Julian Gebhart parierte zunächst stark, war beim Nachschuss von Dominik Martin jedoch machtlos – 0:2 zur Halbzeit.

Wende durch Doppelschlag von Mrden

Nach einer „deutlichen Halbzeitansprache“ kam der FV Biberach wie verwandelt aus der Kabine. „Taktisch besser eingestellt und kämpferisch stark zeigten wir ein ganz anderes Gesicht – und übernahmen mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel.“ Die Einwechslung von Deniz Baris Mrden erwies sich als Schlüssel: In der 75. Minute verkürzte er per überlegtem Abschluss auf 1:2, nur vier Minuten später glich er per Kopf zum 2:2 aus.

Chancen auf den Sieg – und ein klares Signal

In der Schlussphase drängte Biberach sogar auf den Sieg, vergab jedoch mehrere klare Möglichkeiten. Moscatello zog dennoch ein positives Fazit: „Der eine Punkt fühlt sich nach dem Spielverlauf wie ein kleiner Sieg an – nicht nur wegen des Comebacks, sondern auch aufgrund der kämpferischen und spielerischen Leistung des gesamten Teams.“

Der sportliche Leiter nutzte den Auftritt, um ein deutliches Zeichen zu setzen: „Die Jungs haben ihre Qualität eindrucksvoll auf den Platz gebracht und damit auch alle Stimmen von außen zum Verstummen gebracht, die im Vorfeld gezweifelt hatten – sei es wegen der vielen U19-Spieler oder wegen Neuzugängen aus unteren Ligen.“

Ausblick und Neuzugang Ivos

Besonders lobte Moscatello die Arbeit des Trainerteams: „Ich bin stolz auf jeden einzelnen Spieler und ebenso auf unsere Trainer Andi und Kai, die das Team hervorragend eingestellt und den richtigen Spirit in die Mannschaft gebracht haben.“

Mit Blick auf Neuzugang Dario Ivos, der zuletzt für NK Travnik in der 2. bosnischen Liga spielte, zeigte sich Moscatello optimistisch: „Er ist technisch stark und sehr gut ausgebildet. Er wird das Team bereichern und auf der rechten Außenbahn für Gefahr sorgen.“

Der nächste Prüfstein wartet am Sonntag 17. August mit dem nächsten Derby zu Hause gegen den FV Oylmpia Laupheim.





