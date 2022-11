FV Biberach: Atemlos durch den Nebel…

…so, oder so ähnlich kann man das Spiel der Biberacher gegen den VFL Pfullingen umschreiben. Das Team wirkte müde und abgeschlagen. Abgesehen von Torhüter Alexander Beck der, mit etlichen Paraden, den FVB vor einem größeren Debakel an diesem Tag bewahrte. Unermüdlich feuerte er seine Mannschaft an, aber seine Stimme verhallte ungehört im Biberacher Nebel. Die Gäste dagegen machten früh klar, dass sie beim FVB durchaus etwas holen wollen. Und der Erfolg zum 0:1 stellte sich für den VFL gleich in der 7. Minute ein, als Sven Packert den Ball im Mittelfeld eroberte, und den FVB-Keeper mit einem hohen weiten Ball überraschte. Mitte der ersten Hälfte schien es als würden die Blaugelben sich etwas fangen und sie konnten sich mehrere Gelegenheiten zum Ausgleich erarbeiten. Aber entweder war immer ein Pfullinger Bein im Weg oder räumte der VFL-Torhüter die Bälle ab. Der Schock für Biberach folgte dann in der 45. (+2.) Minute als Ioannis Potsou das 0:2 für Pfullingen erzielte.