FV Bellenberg top, TSV Albeck glänzt, TSV Ottmarsheim jubelt spät

FV 09 Nürtingen – TGV Dürrenzimmern 2:1

Der FV 09 Nürtingen setzte sich in einer intensiven Partie knapp gegen den TGV Dürrenzimmern durch. Nach einem unglücklichen Eigentor von Annika Hospotzky in der 2. Minute liefen die Gastgeberinnen früh einem Rückstand hinterher. Cecilia Mauthe brachte Nürtingen jedoch schnell zurück ins Spiel und erzielte in der 10. Minute den Ausgleich. Noch vor der Pause drehte sie das Spiel mit ihrem zweiten Treffer in der 39. Minute. Nürtingen verteidigte den Vorsprung im zweiten Durchgang entschlossen und sicherte sich den Heimsieg.

SV Hoffeld – TSV Ottmarsheim 2:3

In einer spannenden Begegnung unterlag der SV Hoffeld denkbar knapp dem TSV Ottmarsheim. Pauline Weber brachte die Gastgeberinnen bereits in der 2. Minute in Führung, ehe Laura Pfeiffer in der 39. Minute ausglich. Julia Hörz sorgte in der 70. Minute erneut für die Hoffelder Führung, doch Ottmarsheim gab sich nicht geschlagen: Laura Pfeiffer traf in der 78. Minute zum 2:2. In der Nachspielzeit wurde Hoffeld dann vom Pech verfolgt – ein Eigentor von Helen Schiz in der 90.+2 Minute besiegelte die bittere 2:3-Niederlage.

FV Bellenberg – TSV Münchingen II 5:0

Vor 30 Zuschauern feierte der FV Bellenberg einen souveränen 5:0-Heimsieg. Lisa Hügler eröffnete in der 26. Minute den Torreigen, gefolgt von Treffern von Bianca Mittler (37.) und Vera Erben (45.) zur klaren Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Elisa Mayer in der 63. Minute und Lena Friedrich in der 83. Minute. Bellenberg dominierte das Spiel über weite Strecken und ließ dem TSV Münchingen II keine Chance.

TSV Wendlingen – FC Ellwangen 5:1

Der TSV Wendlingen zeigte eine überzeugende Vorstellung und gewann klar gegen den FC Ellwangen. Lea Micko traf in der 9. Minute zur Führung, Laura Gerlinger legte in der 21. Minute per Foulelfmeter nach. Nach dem Anschlusstreffer von Jana Köder in der 67. Minute konterte Wendlingen sofort: Juliane Zeller erzielte in der 68., 85. und 90. Minute einen Hattrick und krönte damit eine überragende Leistung.

TSV Crailsheim – TSV Nellmersbach 1:1

Zwischen dem TSV Crailsheim und dem TSV Nellmersbach trennten sich die Teams unentschieden. Franziska Wüstner brachte Crailsheim in der 18. Minute in Führung, doch Julia Wolf verpasste in der 25. Minute die Chance auf das 2:0, als sie einen Foulelfmeter vergab. In der zweiten Halbzeit nutzte Maike Niklas in der 62. Minute ebenfalls einen Strafstoß – diesmal erfolgreich – und sorgte für den 1:1-Endstand. Beide Teams boten eine engagierte Partie.