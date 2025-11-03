 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
FV Bellenberg top, TSV Albeck glänzt, TSV Ottmarsheim jubelt spät

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

FV 09 Nürtingen – TGV Dürrenzimmern 2:1
Der FV 09 Nürtingen setzte sich in einer intensiven Partie knapp gegen den TGV Dürrenzimmern durch. Nach einem unglücklichen Eigentor von Annika Hospotzky in der 2. Minute liefen die Gastgeberinnen früh einem Rückstand hinterher. Cecilia Mauthe brachte Nürtingen jedoch schnell zurück ins Spiel und erzielte in der 10. Minute den Ausgleich. Noch vor der Pause drehte sie das Spiel mit ihrem zweiten Treffer in der 39. Minute. Nürtingen verteidigte den Vorsprung im zweiten Durchgang entschlossen und sicherte sich den Heimsieg.

SV Hoffeld – TSV Ottmarsheim 2:3
In einer spannenden Begegnung unterlag der SV Hoffeld denkbar knapp dem TSV Ottmarsheim. Pauline Weber brachte die Gastgeberinnen bereits in der 2. Minute in Führung, ehe Laura Pfeiffer in der 39. Minute ausglich. Julia Hörz sorgte in der 70. Minute erneut für die Hoffelder Führung, doch Ottmarsheim gab sich nicht geschlagen: Laura Pfeiffer traf in der 78. Minute zum 2:2. In der Nachspielzeit wurde Hoffeld dann vom Pech verfolgt – ein Eigentor von Helen Schiz in der 90.+2 Minute besiegelte die bittere 2:3-Niederlage.

FV Bellenberg – TSV Münchingen II 5:0
Vor 30 Zuschauern feierte der FV Bellenberg einen souveränen 5:0-Heimsieg. Lisa Hügler eröffnete in der 26. Minute den Torreigen, gefolgt von Treffern von Bianca Mittler (37.) und Vera Erben (45.) zur klaren Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Elisa Mayer in der 63. Minute und Lena Friedrich in der 83. Minute. Bellenberg dominierte das Spiel über weite Strecken und ließ dem TSV Münchingen II keine Chance.

TSV Wendlingen – FC Ellwangen 5:1
Der TSV Wendlingen zeigte eine überzeugende Vorstellung und gewann klar gegen den FC Ellwangen. Lea Micko traf in der 9. Minute zur Führung, Laura Gerlinger legte in der 21. Minute per Foulelfmeter nach. Nach dem Anschlusstreffer von Jana Köder in der 67. Minute konterte Wendlingen sofort: Juliane Zeller erzielte in der 68., 85. und 90. Minute einen Hattrick und krönte damit eine überragende Leistung.

TSV Crailsheim – TSV Nellmersbach 1:1
Zwischen dem TSV Crailsheim und dem TSV Nellmersbach trennten sich die Teams unentschieden. Franziska Wüstner brachte Crailsheim in der 18. Minute in Führung, doch Julia Wolf verpasste in der 25. Minute die Chance auf das 2:0, als sie einen Foulelfmeter vergab. In der zweiten Halbzeit nutzte Maike Niklas in der 62. Minute ebenfalls einen Strafstoß – diesmal erfolgreich – und sorgte für den 1:1-Endstand. Beide Teams boten eine engagierte Partie.

Staffel 2

TSV Lustnau – TSV Tettnang II abgesagt
Die Partie zwischen dem TSV Lustnau und dem TSV Tettnang II wurde abgesagt.

SV Oberreichenbach – SV Unterjesingen 2:2
Ein spannendes Duell endete zwischen dem SV Oberreichenbach und dem SV Unterjesingen mit 2:2. Tabea Weiss brachte die Gastgeberinnen in der 35. Minute in Führung, ehe Lotta Brunnenmiller kurz vor der Pause in der 44. Minute den Ausgleich erzielte. In der 75. Minute drehte Shanice Heck die Partie zugunsten der Gäste, doch Anna-Sophie Fliege traf in der 88. Minute zum 2:2-Endstand.

FC Engstingen – FC Blau-Weiß Bellamont 1:5
Der FC Blau-Weiß Bellamont setzte sich deutlich in Engstingen durch. Bereits in der 4. Minute traf Kerstin Schneider zur Führung, die Lena Zwerger in der 12. Minute ausbaute. Kurz vor der Pause verkürzte Gonca Ugur in der 43. Minute auf 1:2, doch gleich nach Wiederbeginn stellte Lena Zwerger in der 47. Minute den alten Abstand wieder her. Kerstin Schneider (55.) und Tabea Gropper (65.) sorgten schließlich für den klaren 5:1-Endstand.

SV Granheim – SG Renhardsweiler/Herbertingen/Fulgenstadt 2:2
Der SV Granheim verspielte eine frühe Führung gegen kämpferisch starke Gäste. Tabea Einfalt sorgte mit einem Doppelpack in der 6. und 19. Minute für eine komfortable 2:0-Führung. Doch die SG Renhardsweiler/Herbertingen/Fulgenstadt zeigte Moral: Paulin Rauser-Härle traf in der 61. Minute zum Anschluss, und Jennifer Spehn stellte in der 80. Minute den Endstand her.

TSV Albeck – TSV Sondelfingen 6:1
Ein echtes Offensivspektakel bot der TSV Albeck beim klaren 6:1-Erfolg über den TSV Sondelfingen. Tina Straub eröffnete das Torfestival in der 3. Minute, Verena Essig legte in der 5. Minute nach. Nach ihrem zweiten Treffer in der 43. Minute traf Sandra Pannwitz kurz vor der Pause (45.) zum 3:1. In der zweiten Halbzeit machten Lena Wegener (49.), Tina Straub (60.) und erneut Lena Wegener per Foulelfmeter (89.) den Kantersieg perfekt.

SV Deuchelried – Spvgg Berneck-Zwerenberg 5:0
Der SV Deuchelried feierte einen ungefährdeten 5:0-Heimsieg. Pia Landsbeck brachte ihr Team in der 15. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Aliza Margo Zuber mit drei Treffern in der 52., 60. und 62. Minute für die Vorentscheidung. Joseline Koros setzte in der 87. Minute mit dem 5:0 den Schlusspunkt einer überzeugenden Teamleistung.

