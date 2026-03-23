FV Bellenberg - SpVgg Gröningen-Satteldorf 1:1

Die SpVgg Gröningen-Satteldorf musste im dritten Auswärtsspiel in Folge antreten und hatte sich für die Partie beim FV Bellenberg einiges vorgenommen. Von Beginn an übernahm Satteldorf die Kontrolle und bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen.
Trotz der spielerischen Überlegenheit waren es jedoch die Gastgeberinnen, die in der 18. Minute eiskalt zuschlugen. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel nutzte Bellenberg die sich bietende Gelegenheit und konterte schnell zum 1:0. Es sollte eine von lediglich zwei Torchancen für Bellenberg im gesamten Spiel bleiben.
Die SpVgg ließ sich davon jedoch nicht beirren und erspielte sich in der Folge zahlreiche Möglichkeiten. Immer wieder kombinierte sich das Team ansehnlich nach vorne, zeigte schöne Spielzüge und setzte die Defensive des FV Bellenberg unter Druck. Doch im letzten Drittel fehlte es erneut an der nötigen Präzision – entweder war eine Gegenspielerin dazwischen oder die Torfrau verhinderte den Ausgleich.
Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Satteldorf den Druck weiter. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Gastgeberinnen zu, doch der verdiente Treffer ließ lange auf sich warten. Erst in der 75. Minute wurde der Aufwand belohnt: Nach einer der vielen Ecken an diesem Sonntag landete der Ball im Strafraum bei Soni Munz, die den Abpraller per Kopf zum hochverdienten 1:1-Ausgleich verwandelte.
In der Schlussphase drängte die SpVgg weiter auf den Siegtreffer, doch es blieb beim Unentschieden. Ein Ergebnis, das den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelt, denn hier wäre deutlich mehr möglich gewesen.
Weiter geht es für die SpVgg Gröningen-Satteldorf in der kommenden Woche mit dem langersehnten ersten Heimspiel der Rückrunde gegen Ottmarsheim.