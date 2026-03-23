FV Bellenberg - SpVgg Gröningen-Satteldorf 1:1 von Jana Ebert · Heute, 07:29 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Gröningen-Satteldorf musste im dritten Auswärtsspiel in Folge antreten und hatte sich für die Partie beim FV Bellenberg einiges vorgenommen. Von Beginn an übernahm Satteldorf die Kontrolle und bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen.

Trotz der spielerischen Überlegenheit waren es jedoch die Gastgeberinnen, die in der 18. Minute eiskalt zuschlugen. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel nutzte Bellenberg die sich bietende Gelegenheit und konterte schnell zum 1:0. Es sollte eine von lediglich zwei Torchancen für Bellenberg im gesamten Spiel bleiben. Die SpVgg ließ sich davon jedoch nicht beirren und erspielte sich in der Folge zahlreiche Möglichkeiten. Immer wieder kombinierte sich das Team ansehnlich nach vorne, zeigte schöne Spielzüge und setzte die Defensive des FV Bellenberg unter Druck. Doch im letzten Drittel fehlte es erneut an der nötigen Präzision – entweder war eine Gegenspielerin dazwischen oder die Torfrau verhinderte den Ausgleich.