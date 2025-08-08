FV Bad Waldsee: "Wir wollen den Schwung aus der Vorsaison mitnehmen"

Nach der Meisterschaft in der Kreisliga A1 kehrt der FV Bad Waldsee nach langer Zeit wieder in die Bezirksliga zurück. Co-Trainer Michael Braun blickt auf eine starke Saison zurück – und eine noch größere Herausforderung voraus.

Der FV Bad Waldsee hat eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich. In der Saison 2023/2024 noch fast abgestiegen, krönte sich das junge Team nun in der Spielzeit 2024/2025 mit einer dominanten Rückrunde zum Meister der Kreisliga A1 Bodensee.

„Nach dem knappen Nichtabstieg im Vorjahr war diese Entwicklung so nicht unbedingt zu erwarten“, erklärt Co-Trainer Michael Braun. Umso größer sei nun die Freude über den Aufstieg: „Unser junges Team hat eine tolle Saison gespielt. Wir sind stolz auf die Leistung und sehr zufrieden mit dem Verlauf.“

Auch die Vorbereitung auf das Abenteuer Bezirksliga ist in vollem Gange. Ein besonderes Highlight bildete dabei das Testspiel gegen den FC Wangen, ein Topteam aus der Landesliga.

„In einem intensiven Spiel haben wir uns achtbar geschlagen und nur knapp mit 2:3 verloren“, berichtet Braun. Trotz der Niederlage sei das Match ein wichtiger Gradmesser gewesen. Noch wichtiger als einzelne Spiele sei jedoch die Vorbereitung an sich: „Sie ist entscheidend, um uns bestmöglich auf die große Aufgabe in der neuen Liga einzustellen.“

Das Team ist der Star

Statt auf Einzelkönner setzt der FV Bad Waldsee auf den Zusammenhalt. Braun betont: „Einzelne Spieler hervorzuheben, würde der Sache nicht gerecht werden, es war eine durchweg geschlossene Mannschaftsleistung.“

Vor allem die Weiterentwicklung der jungen Truppe beeindruckt das Trainerteam: „Mit großem Trainingseifer, hoher Lernbereitschaft und 100%igem Einsatz hat sich die Mannschaft als geschlossene Einheit, auf und neben dem Platz, weiterentwickelt.“ Genau dieser Geist soll nun das Fundament für die kommenden Herausforderungen bilden.

Ziel: Klassenerhalt mit Demut

In Bad Waldsee weiß man genau, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Rückschritt sein kann. Der Blick in die Zukunft ist deshalb von Realismus geprägt. „Wir wollen natürlich den Schwung aus der Vorsaison mitnehmen, demütig auftreten und uns Schritt für Schritt in der neuen Umgebung zurechtfinden“, sagt Braun.

Dabei sei man sich bewusst, dass gerade der Saisonstart zur Bewährungsprobe werden dürfte: „Wir werden vor allem zu Beginn sicher auch ein paar Mal leiden müssen.“

Zwei Topfavoriten und ein Geheimtipp

In Sachen Meisterschaft tippt der Co-Trainer auf bekannte Namen. „Die Meisterschaftsfavoriten sind für uns Landesligaabsteiger SV Oberzell sowie der SV Vogt, der seit mehreren Jahren um die Meisterschaft mitspielt und in der letzten Saison die Meisterschaft nur knapp verpasst hat.“

Darüber hinaus nennt Braun den FV Ravensburg II als erweiterten Kreis der Titelkandidaten: „Aktuell schwer einzuschätzen, aber sicher ein Team mit Potenzial.“

Breiter Kader mit jungen Gesichtern

Personell hat sich beim Aufsteiger einiges getan. „Abgänge gibt es keine zu verzeichnen“, sagt Braun erfreut. Dafür gibt es umso mehr Zuwachs.

Aus der eigenen A-Jugend stoßen fünf Talente in den aktiven Bereich: Torwart Luca Senn, Abwehrspieler Henry Wiest, Hannes Achberger, Darío Oliva Gretzbach und Ben Sonntag. Ergänzt wird die Liste durch zwei externe Neuzugänge: Nevio Hahn und Johannes Rehm haben sich dem FV Bad Waldsee angeschlossen. Zudem kehren Cengiz Cengel und Furkan Bastan zurück. „Das gibt uns mehr Tiefe im Kader und zusätzliche Optionen“, so Braun.

Relegation? Ja, bitte!

Auch zur immer wieder diskutierten Frage der Relegationsspiele am Saisonende hat der Co-Trainer eine klare Meinung: „Die Relegationsspiele sollten erhalten bleiben.“

Für Braun bieten sie gleich mehreren Seiten Chancen: „Für die Mannschaft aus der höheren Liga bieten sie die Möglichkeit, eine nicht optimal gelaufene Saison doch noch positiv zu gestalten. Gleichzeitig ermöglichen sie der Mannschaft aus der unteren Liga, nach einer verpassten Meisterschaft den Aufstieg doch noch zu schaffen.“

Hinzu komme die emotionale Dimension: „Relegationsspiele sind für die Spieler echte Highlights, da sie vor einer großen Zuschauerkulisse antreten können – ein besonderer Ansporn und ein tolles Erlebnis."



In dieser Saison zählt erst einmal nur eines für den FV Bad Waldsee: ankommen, bestehen, weiterentwickeln.