FV Bad Waldsee stellt sich neu auf - David Berg wird Spielertrainer

Der FV Bad Waldsee stellt sich zur kommenden Saison neu auf und setzt dabei auf frische Impulse sowie Kontinuität. Veränderungen gibt es im Trainerteam der aktiven Herrenmannschaften sowie in der sportlichen Leitung.

Im Trainerstab der ersten Mannschaft bleiben Julian Madlener und Thomas Slansky weiterhin Teil des Teams und werden den neuen Spielertrainer tatkräftig unterstützen. David Berg: „Ich möchte mich zunächst bei allen Verantwortlichen des FVW für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und auf das Team. Ebenso danke ich Julian und Slani, dass sie mich in diesem Jahr begleiten und mich in meiner Rolle als Spielertrainer unterstützen werden.“

Mit David Berg hat der FV Bad Waldsee für die kommende Saison einen ambitionierten Spielertrainer für die erste Herrenmannschaft verpflichtet. Als Spieler war Berg zuletzt beim SV Bergatreute aktiv, zuvor lief er unter anderem für den FV Ravensburg II, den SV Mochenwangen sowie den FC Isny auf. Dabei sammelte er umfangreiche Erfahrungen und überzeugte über Jahre hinweg mit einer konstant starken Torquote.

Zweite Mannschaft bleibt stabil aufgestellt

Auch bei der zweiten Herrenmannschaft setzt der FV Bad Waldsee auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung im bestehenden Umfeld: Nils Kraus bleibt weiterhin verantwortlich an der Seitenlinie. Unterstützt wird er von Luca Thurnherr, der im Laufe der Saison nach seiner Verletzung aber wieder verstärkt als Spieler zur Verfügung stehen soll. Zudem kehrt mit Lukas Umbrecht eine echte FVW-Legende in Teilzeit zurück auf den Platz und bringt seine große Erfahrung ein. Dabei wird er sowohl als Spieler als auch unterstützend im Trainerteam wichtige Impulse setzen und die Mannschaft auf und neben dem Platz bereichern. Ergänzend wird auch der Trainerstab der ersten Mannschaft regelmäßig bei der zweiten Mannschaft unterstützen, um die Verzahnung der Teams weiter zu stärken.

Neue Struktur in der sportlichen Leitung

Auch im Bereich der sportlichen Verantwortung stellt sich der FV Bad Waldsee zur neuen Saison breiter und professioneller auf. Als Vorstand Sport trägt Jürg Senger weiterhin die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich. Ihm zur Seite stehen künftig drei klar definierte Funktionen:

Jonas Teufel übernimmt die Rolle des Spielleiters (Organisation und Verbandswesen),

Julian Madlener ist in Doppelfunktion als Koordinator Herrenbereich tätig und verantwortet die sportlichen Themen wie beispielsweise die Kaderplanung.

Die dritte Funktion, der Teammanager, fungiert als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainerteam und Vorstandschaft. Diese Aufgabe übernimmt künftig Michael Braun, der – ebenso wie seine beiden Kollegen in ihren jeweiligen Bereichen – ideal für diese Schnittstellenfunktion geeignet ist und diese mit seiner sozialen Kompetenz und Empathie ausfüllen wird.

Die neue sportliche Leitung versteht sich als Team, das eng zusammenarbeitet, sich kontinuierlich weiterentwickelt, gegenseitige Impulse setzt und die positive Entwicklung des FV Bad Waldsee aktiv gestaltet. Vorstand Sport Jürg Senger zeigte sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung von David Berg als Spielertrainer: „Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Fußballer, der sowohl auf als auch neben dem Platz wichtige Impulse setzen wird. Besonders freut mich, dass mit Julian Madlener und Thomas Slansky zwei wichtige Bausteine des Trainerteams erhalten bleiben und uns weiterhin unterstützen. Dass auch Michael Braun dem Verein in neuer Funktion erhalten bleibt, rundet das Gesamtbild ab. Mit dieser Konstellation sind wir für die kommende Saison sehr gut aufgestellt.“

Auch Vorstand Finanzen Armin Nold begrüßte die neue Struktur ausdrücklich. Er freue sich über die Verpflichtung von David Berg und sehe in der Spielertrainer-Lösung einen großen Gewinn für Mannschaft und Verein: „Das ist eine spannende und sehr passende Lösung, auf die ich mich wirklich freue.“ Die Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit sei im gesamten Verein deutlich spürbar.

Die Herrenmannschaften des FV Bad Waldsee starten am 3. Juli in die Saisonvorbereitung. Informationen zu den Vorbereitungsspielen folgen in Kürze.