FV Bad Waldsee startet in die Vorbereitung

Mit dem Auftakttraining am Montag, 6. Februar 2023 beginnt für die Aktive Herrenmannschaft des FV Bad Waldsee die Vorbereitung auf eine herausfordernde Rückrunde der Saison 22/23.

Nachdem in der Hinrunde die „weiße Weste“ bewahrt werden konnte – ohne Punktverlust mit 39 Punkten an der Tabellenspitze der Kreisliga B – werden die Spieler und das Trainerteam mit viel Einsatz und Begeisterung die kommenden Spiele angehen.



Mit Blick auf den Auftakt der Rückserie werden die Spieler von Trainer Julian Madlener die Vorbereitung sehr intensiv gestalten. Die geplanten Testspiele werden meist gegen höherklassige Teams ausgetragen. Das erste Spiel findet am 15.02.23 beim Gastgeber SV Baltringen (BL. Riß) statt, bevor es am 22.02.23 im heimischen Stadion gegen den A-Kreisligisten FV Molpertshaus geht. Die 1B Mannschaft des FVW spielt am 26.02.23 gegen die SG Aulendorf II. Am 05.03.23 testen dann beiden Teams auswärts gegen den SV Arnach. Die 1A Mannschaft spielt am 11.03.23 als Gast gegen die SGM Fronhofen/Fleischwangen (KL. A).

Gleich zu Beginn der Rückserie am 19.03.23 wartet dann mit dem FV Langenargen die erste Herausforderung an die Mannschaften des FVW. Dieses Spiel wird sicher nicht wie zum Saisonauftakt verlaufen, die Gastgeber werden sich für die Auftaktniederlage revanchieren wollen. Am zweiten Spieltag am 26.03.23 fordert die Mannschaft des FC Kosova Weingarten als Gast im Stadion an der Lortzingstraße den FVW heraus. Am dritten Spieltag erwartet dann der SC Michelwinnaden den FVW zum Lokalderby.



Die erste drei Spieltage werden wegweisend sein, wie die Saison weiter verlaufen kann. Die gegnerischen Mannschaften werden in den Spielen alles daran setzen, dem FVW Paroli zu bieten. Dessen sind sich die Spieler und die Verantwortlichen bewußt.