FV Bad Waldsee siegreich zu Hause

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

Vergangenen Sonntag empfing der FV Bad Waldsee den SV Blitzenreute im Stadion an der Lortzingstraße.

Die „1B“ hatte aufgrund der Absage des Spiels durch den SV Kehlen III spielfrei.

Beim Spiel der „1A“ war von Beginn an klar, dass es keine Leichtigkeit wird die Defensive der Gäste zu knacken. Hatten diese bis dato erst 11 Gegentreffer gefangen. Es kam wie gedacht: Die Gäste standen extrem defensiv und lauerten auf Konter. Dir Jungs vom FVW dominierten das Spiel deutlich und hatten immer wieder Torchancen. Jedoch wollte der Ball nicht über die Linie. So dauerte es bis zur 63. Minute, bis Cengiz Cengel sich nach einem Freistoß bis an die Grundlinie durchtankte und auf Moriz Lorinser querlegte, welcher links unten einschob.