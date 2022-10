FV Bad Waldsee siegreich zu Hause

Vergangenen Sonntag gastierte die SG SC-FC Friedrichshafen im Stadion an der Lortzingstraße. Das Spiel der „1B“ wurde von Seiten der Häfler abgesagt.

Die „1A“ legte nach dem Anstoß um 15:00 Uhr direkt fulminant los. Nach einem Bodenabschlag durch Onur Baran machte Luis Manz den Ball im Mittelkreis fest und steckte auf Pascal Stokic durch, welcher den Ball in der 2. Minute souverän am Torwart vorbei ins Tor schiebt. 2 Minuten später führten Pascal Stokic und Lars Stöckler eine Eckstoß-Variante aus, aus welcher ein Fernschuss von Stöckler resultierte, der den Weg ins Tor zum 2:0 fand. Der FVW war weiterhin spielbestimmend und lies Chancen liegen. In der 14. Spielminute gewann Luis Manz den Ball im Mittelfeld und legte vor dem Tor auf Lars Stöckler quer, welcher auf 3:0 erhöhte. In der 21. Minute konnte der Gästekeeper einen Schuss von Manz nicht entschieden klären und somit netzte Lars Stöckler zum 4:0 ein. Nach Vorarbeit von Robin Olschewski setzte sich Luis Manz gegen seine Gegenspieler grandios durch und knallt den Ball unhaltbar ins Tor der Gäste und erhöht somit auf 5:0. Der FV Bad Waldsee ließ in der Folge immer wieder Chancen liegen. So kam es in der zweiten Hälfte dazu, dass die Gäste in der 55. Minute den Anschlusstreffer erzielten.

Von außen sah es so aus, als würden die Kurstädtler die Lust am Tore schießen verlieren, denn es wurde nicht mit aller Konsequenz nach vorne gespielt und so plätscherte das Spiel beim Stand von 5:1 so vor sich hin.

In der 80. Minute war es dann erneut Luis Manz, welcher nach Vorlage von Pascal Stokic, auf 6:1 für die Hausherren erhöhte. Kurz darauf, in der 83. Spielminute, erzielte Max Wiest, nach Vorarbeit durch Luis Manz, das Tor zum 7:1 Endstand.