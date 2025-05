FV Bad Schussenried vor der Krönung, Derby in Ummendorf

Der FV Bad Schussenried kann mit einem Sieg beim SV Steinhausen an der Rottum vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Oberschwaben perfekt machen. Die SG Ringschnait/Mittelbuch im Derby bei der SG Ummendorf/Fischbach den Relegationsrang verteidigen, während der SV Sigmaringen in Uttenweiler gewinnen muss, um dran zu bleiben.

In der Abstiegsrunde kämpfen Warthausen und Kirchberg im direkten Duell um die Tabellenspitze, während mit Hundersingen gegen Burgrieden und Muttensweiler gegen Altshausen weitere enge Spiele zu erwarten sind.