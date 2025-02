FV Bad Schussenried: "Unsere Ziele haben sich nicht verändert"

Der FV Bad Schussenried hat in der bisherigen Aufstiegsrunde eine makellose Bilanz hingelegt. "Im Augenblick sind wir natürlich sehr zufrieden", sagt Trainer Martin Schmid. "Die Quali-Runde war wie erwartet eine große Herausforderung, und wir sind sehr froh, dass wir unser erstes Ziel erreicht haben und jetzt in der Aufstiegsrunde teilnehmen." Dass sein Team dann mit fünf Siegen in Serie gestartet ist, unterstreicht die Stärke der Mannschaft.

Offensiv ebenfalls brandgefährlich

Neben der starken Defensive zeigt sich das Team auch in der Offensive effizient. 14 erzielte Treffer in fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. "Das ist die logische Konsequenz aus der guten Abwehrarbeit", erklärt Schmid. "Und natürlich haben wir im Offensivbereich auch einige Spieler mit viel individueller Klasse." Das sorgt dafür, dass Bad Schussenried die Partien meist klar dominiert.

Titelkampf nimmt Fahrt auf

Drei Punkte Vorsprung auf die SG Ringschnait/Mittelbuch sorgen für eine gute Ausgangsposition, aber für den Trainer ist es noch zu früh, von einem echten Titelkampf zu sprechen. "Für uns ist es bislang noch kein Titelkampf. Wir hatten ja noch keine Spiele gegen direkte Konkurrenten. Bislang ging es vor allem darum, sich eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten. Das hat sehr gut funktioniert. Jetzt müssen wir das in den nächsten Spielen bestätigen."

Vorbereitung läuft seit Ende Januar

Die Wintervorbereitung begann für den FV Bad Schussenried am 31. Januar. Das erste Testspiel stand bereits am 9. Februar gegen die SGM Rottenacker/Munderkingen an. "Wir schauen natürlich auf eine gute Fitness und arbeiten weiter an unserem mannschaftstaktischen Verhalten", sagt Schmid über die Schwerpunkte der Vorbereitung.

Ein Abgang in der Winterpause

Veränderungen am Kader gab es kaum. "Florian Harsch hat uns in Richtung SV Winterstetten verlassen. Sonst gibt es keine Veränderungen", so Schmid. Das bedeutet, dass die erfolgreiche Mannschaft ansonsten in der bisherigen Besetzung weitermachen kann.

Das Ziel bleibt unverändert

Auch wenn der FV Bad Schussenried aktuell als klarer Favorit auf den Aufstieg gilt, bleibt der Trainer bescheiden. "Unsere Ziele haben sich nicht verändert. Wir wollen in jedes Spiel gehen, um es zu gewinnen. Wenn uns das häufiger gelingt als unseren Gegnern, dann stehen wir zum Schluss ganz oben." Mit dieser Einstellung hat das Team sich bisher durchgesetzt.

Die größten Konkurrenten

Schmid sieht vor allem zwei Teams als größte Herausforderer: "Dazu muss man nur die aktuelle Tabelle anschauen. Ringschnait/Mittelbuch und Krauchenwies liegen beide nicht weit weg von uns. Alle anderen haben schon einen ordentlichen Rückstand. Die bräuchten schon einen unglaublichen Lauf. Die Spiele gegen diese Mannschaften werden aber alles andere als einfach werden."

Der FV Bad Schussenried hat sich eine perfekte Ausgangslage erarbeitet. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob das Team das hohe Niveau halten kann und am Ende den großen Coup landet.