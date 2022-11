FV Bad Schussenried – SV Uttenweiler 2:4 (0:4)

Der SV Uttenweiler zeigte sich auch in Bad Schussenried gnadenlos effektiv und sicherte sich so vorzeitig den Titel des Herbstmeisters.



Bereits der erste Torschuss in der 21. Minute brachte die Führung. Florian Dornfried konnte einen langen Ball volley zum 0:1 verwerten. Nur eine Minute später nutzte Timo Schmid einen Tumult im gegnerischen Strafraum eiskalt zum 0:2 aus (22.). In der 36. Minute verwandelte Pascal Volz einen Elfmeter zum 0:3 für den Tabellenprimus. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Schmid seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Folglich ging es für den SVU mit einer deutlichen Führung in die Kabine.



Nach dem Wechsel schaltete der SVU einen Gang zurück und machte es nochmals spannend. In den letzten zehn Spielminuten kassierten sie zwei Gegentreffer, die am Sieg aber letztlich nicht mehr rütteln konnten. Der SVU baut mit den drei Punkten seine Tabellenführung auf elf Punkte aus und stabilisiert so seine gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen.