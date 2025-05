FV Bad Schussenried siegt im Topspiel, Unentschieden in Kirchberg

---



Aufstiegsrunde







Die SGM Ummendorf/Fischbach verpasste die Chance auf Platz drei vorzurücken. Dem SV Sulmetingen gelang in der 84. Minute durch Dominik Martin der entscheidende Treffer zum 1:0. Sulmetingen verbesserte sich durch den Auswärtssieg auf 13 Punkte und liegt nun auf Rang sechs, während Ummendorf mit 18 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz stehen bleibt.

---



Der souveräne Spitzenreiter setzte sich auch im Topspiel gegen den Tabellendritten durch. Nico Junker erzielte in der 78. Minute das Tor des Tages. Mit nun 33 Punkten baut Bad Schussenried seinen Vorsprung weiter aus, während Sigmaringen mit 18 Punkten den Anschluss auf Rang zwei verliert.

---







Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die zweite Halbzeit und gingen durch Manuel Leiendecker in der 50. Minute in Führung. Doch Luca Ruedi (51.) und Niklas Renz (54.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Die SG Ringschnait / Mittelbuch festigt mit 25 Punkten Rang zwei, während Steinhausen mit neun Punkten weiter auf dem letzten Tabellenplatz steht.

---







Der SV Uttenweiler bestätigte seinen Aufwärtstrend mit dem dritten Sieg in Serie. Julian Beck brachte sein Team in der 60. Minute in Führung, Florian Dornfried legte in der 71. Minute nach. Uttenweiler verkürzt den Rückstand auf Platz sieben und hat nun elf Zähler, während der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen mit 17 Punkten Fünfter bleibt.







Abstiegsrunde



Die Gäste gingen zwar durch Raphael Schnell in der 55. Minute in Führung, doch Altshausen drehte die Partie eindrucksvoll. Maximilian Raisle (62.), Niklas Koß (82.) und Sebastian Borecki (84.) sorgten für den Heimsieg. Mit nun 21 Punkten liegt die SGM Altshausen/Ebenweiler auf Rang acht, Schemmerhofen bleibt mit 24 Punkten Fünfter.

---



Lukas Reiter war der Mann des Tages: Mit einem Dreierpack in der 6., 47. und 74. Minute entschied er die Partie fast im Alleingang. Die SG Ertingen / Binzwangen belegt mit 25 Punkten Platz vier, während Türkspor Biberach mit 16 Zählern weiter auf Rang neun bleibt.

---



Im Spitzenspiel trennten sich die beiden Topteams mit einem Unentschieden. Sven Häckelsmiller brachte Kirchberg in der 42. Minute in Führung, ein Eigentor in der 52. Minute sorgte für den Ausgleich. Mit 31 Punkten bleibt Kirchberg an der Spitze, Hundersingen folgt mit 29 Punkten direkt dahinter.

---



Auch die SG Warthausen / Birkenhard kam zuhause nicht über ein Remis hinaus. Leo Gnandt traf in der 46. Minute für die Gäste, ehe der Ausgleich in der 70. Minute durch Florian Haller fiel. Warthausen bleibt punktgleich mit Hundersingen auf Rang drei, Muttensweiler steht mit 23 Punkten auf Platz sechs.

---



Im wichtigen Duell zweier Kellerkinder setzte sich der SV Burgrieden knapp durch. Tobias Schaich (24.) und Sebastian Häfele (71.) trafen für die Gastgeber, Tobias Glass konnte in der Nachspielzeit (90.+2) nur noch verkürzen. Philipp Birk-Braun (SV Baustetten) sah in der 95. Minute die Gelb-Rote Karte. Burgrieden verbessert sich auf Platz sieben (22 Punkte), während Baustetten mit zwölf Punkten Letzter bleibt.