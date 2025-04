FV Bad Schussenried, Hundersingen und SGM Blönried feiern Kantersiege

Der Spitzenreiter ließ auch in Sulmetingen keine Zweifel aufkommen und siegte deutlich. Patrick Baur traf in der 25. und 38. Minute, Felix Bonelli legte in der 41. und 55. Minute nach, Jonas Gölz verwandelte in der 69. Minute einen Foulelfmeter. Für den SV Sulmetingen traf Fabian Gapp in der 47. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3. Bad Schussenried bleibt mit 24 Punkten Tabellenführer, Sulmetingen verharrt mit zehn Punkten auf Rang sieben.

Im direkten Duell um den dritten Tabellenplatz musste der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Dominik Bentele brachte die Gäste aus Sigmaringen in der 51. Minute in Führung, Daniel Abdulahad erhöhte in der 77. Minute auf 2:0. Sigmaringen zieht mit dem Sieg an Krauchenwies vorbei und belegt nun mit 17 Punkten Rang drei, die Gastgeber folgen mit einem Zähler weniger auf Platz vier.

Die SGM Ummendorf/Fischbach wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegte den SV Uttenweiler klar mit 3:0. Matthias Hatzing brachte die Gastgeber in der 35. Minute in Führung, Stefan Kärcher erhöhte nur zwei Minuten später (37.), Luka Wiest sorgte in der 63. Minute für die Entscheidung. Ummendorf steht nun mit 15 Punkten auf Rang fünf, Uttenweiler bleibt mit nur zwei Zählern Schlusslicht der Aufstiegsrunde.









Abstiegsrunde



Mit einem wichtigen Heimsieg im Derby gegen die SG Warthausen/Birkenhard verbessert sich der SV Schemmerhofen auf Platz sechs. Raphael Schnell brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Führung, Elidon Onuzi glich in der 52. Minute aus. Marvin Ehe sorgte in der 76. Minute für den entscheidenden Treffer. Warthausen bleibt mit 16 Punkten Vierter der Abstiegsrunde.

Aufgrund eines späten Ausgleichs verpasst der TSV Kirchberg/Iller den nächsten Dreier im Abstiegskampf. Tobias Knoll brachte den Tabellenführer in der 85. Minute in Führung, doch Christian Bucher glich in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) für den SV Baustetten aus. Kirchberg bleibt mit 27 Punkten souverän Erster, Baustetten verbessert sich auf acht Punkte, bleibt aber auf dem letzten Tabellenplatz.

Im Duell SV Burgrieden gegen SG Ertingen/Binzwangen gab es keinen Sieger. Lukas Reiter brachte die SG Ertingen / Binzwangen in der 57. Minute in Führung, Timo Barwan glich in der 68. Minute für Burgrieden aus. Ertingen bleibt Dritter, Burgrieden belegt 15 Punkten Rang sieben.

Die SF Hundersingen zeigten sich in Torlaune und überrollten die SG Muttensweiler/ Hochdorf mit 5:0. Yanik Störkle eröffnete per Foulelfmeter in der 7. Minute, Timo Bischofberger (25.), Dennis Heiss (72., 79.) und David Ruchti (86.) sorgten für klare Verhältnisse. Hundersingen bleibt mit 22 Punkten auf Rang zwei, Muttensweiler rutscht auf Platz zehn ab.

Im Abendspiel zwischen Türkspor Biberach und den Sportfreunden Schwendi gab es keinen Sieger, es blieb nach 90 Minuten beim torlosen Unentschieden. Türkspor steht nun bei 16 Punkten auf Rang fünf, Schwendi folgt mit 13 Zählern auf Platz neun.





Vor 120 Zuschauern zeigte die SGM Blönried/Ebersbach eine souveräne Vorstellung und feierte einen klaren Heimsieg. Dominik Halder erzielte in der 14., 55. und 56. Minute einen Hattrick, nachdem Philipp Borner in der 23. Minute für den SV Steinhausen an der Rottum zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Samuel Maier verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter, Joachim Rauch stellte mit dem 5:1 in der 82. Minute den Endstand her. Die SGM steht nun mit zwölf Punkten auf Rang sechs, Steinhausen bleibt mit fünf Zählern Vorletzter.---