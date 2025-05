FV Bad Schussenried gewinnt 5:3, Kirchberg verliert gegen Altshausen

---



Aufstiegsrunde



Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen kam trotz früher Führung nicht über ein Remis hinaus. Simon Kronenthaler erzielte in der 10. Minute das 1:0, David Freisinger glich für Steinhausen in der 35. Minute aus. Die Gastgeber bleiben mit 17 Punkten Fünfter, Steinhausen bleibt auf dem achten Platz (9 Punkte).

---



Im Spitzenspiel setzte sich der FV Bad Schussenried in einem torreichen Schlagabtausch durch. Felix Bonelli (5., 56.), Luis Halder (38.), Daniel Schmid (48.) und ein Eigentor (49.) sorgten für eine komfortable Führung der Gäste. Marco Münst (13.) und Manuel Münst (68., 71.) verkürzten für Ringschnait, der Rückstand auf Bad Schussenried beträgt nun acht Punkte. Der Tabellenführer steht nach elf Siegen aus zwölf Spielen souverän an der Spitze.

---



In einer Partie mit packender Schlussphase musste sich die SGM Blönried/Ebersbach trotz später Aufholjagd geschlagen geben. Emil Angerer traf bereits in der 1. Minute zur Führung, ehe Matthias Hatzing in der 17. und 43. Minute für Ummendorf drehte. Florian Heydt sorgte in der 90.+2 Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Julian Kloos entschied die Partie in der 90.+4 Minute zugunsten der Gäste. Philipp Theißler (SGM Ummendorf/Fischbach) sah in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte. Ummendorf klettert mit nun 18 Punkten auf Rang vier, Blönried bleibt bei zwölf Zählern Sechster.

---



Der SV Uttenweiler feierte den zweiten Sieg in Folge. Manuel Maurer erzielte in der 33. Minute den einzigen Treffer des Tages. Sulmetingen bleibt mit zehn Punkten auf Rang sieben, Uttenweiler verkürzt den Rückstand auf den vorletzten Platz mit nun acht Punkten auf einen Zähler.









Abstiegsrunde



Trotz starker Aufholjagd unterlag der SV Burgrieden der SG Warthausen / Birkenhard mit 2:3. Patrick Wilpert (18.), Mohamed Kassem (38.) und Nikolaos Vlachodimos (42.) stellten früh auf 0:3, ehe Sebastian Häfele (43.) und Maximilian Locherer (55.) nochmal für Spannung sorgten. Warthausen rückt mit 28 Punkten auf Rang drei vor, Burgrieden bleibt mit 19 Punkten Sechster.

---



Die Überraschung des Spieltags gelang der SGM Altshausen/Ebenweiler. Lennard Bachmann (55.) und Josip Matusin (64.) brachten die Hausherren in Führung, Daniel Kohler traf in der 72. Minute für Kirchberg. Altshausen verbessert sich auf 18 Punkte, der TSV bleibt trotz der Niederlage mit 30 Punkten Tabellenführer.

---



In einem offensiven Spiel behielten die SF Hundersingen die Oberhand. David Heiss (5.), Dennis Heiss (16.), Timo Bischofberger (31.) und Yanik Störkle (80.) trafen für die Gäste, während Michael Wild (13., Foulelfmeter) und Ilyas Aksit (67.) für Türkspor erfolgreich waren. Hundersingen bleibt mit 28 Punkten auf Platz zwei, Türkspor beleg mit nun 16 Punkten Rang neun.

---



Ein früher Treffer von Justin Ehe in der 39. Minute reichte dem SV Schemmerhofen zum Heimsieg gegen die SG Muttensweiler/ Hochdorf. Schemmerhofen hält mit 24 Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe, Muttensweiler bleibt mit 19 Zählern auf Rang sieben.

---



Der SV Baustetten landete einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller. Tim Weber traf in der 44. und 72. Minute doppelt und sicherte die drei Punkte. Baustetten bleibt mit nun zwölf Punkten Tabellenletzter, Schwendi weiterhin mit 14 Punkten Zehnter.