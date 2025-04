FV Bad Schussenried dominiert weiter, SGM Muttensweiler gewinnt 5:1

---



Im Kellerduell setzte der SV Steinhausen an der Rottum ein deutliches Zeichen. Tobias Rothenbacher traf in der 20. und 80. Minute, Fabian Pfender erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3). Steinhausen rückt mit nun acht Punkten näher an Sulmetingen heran, der SV Sulmetingen bleibt mit zehn Punkten auf Platz sieben.

Nach langer Durststrecke konnte der SV Uttenweiler endlich den ersten Saisonsieg feiern. Marcel Weber brachte die Gastgeber in der 59. Minute in Führung, ein Eigentor von Thomas Heydt (69.) besiegelte die Niederlage der Gäste. Mit fünf Punkten bleibt Uttenweiler Letzter, während Blönried/Ebersbach mit zwölf Punkten auf Rang sechs der Tabelle verharrt.

Im Spitzenspiel trennten sich der SV Sigmaringen und die SG Ringschnait / Mittelbuch unentschieden. Manuel Münst brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, Daniel Abdulahad glich in der 30. Minute aus und drehte die Partie in der 50. Minute. Michael Lämmle sorgte mit dem 2:2 in der 71. Minute für den Endstand. Ringschnait bleibt mit 22 Punkten Zweiter, Sigmaringen folgt mit 18 Zählern auf Rang drei.

Der FV Bad Schussenried dominierte auch beim Gastspiel in Krauchenwies eindrucksvoll. Sebastian Bonelli eröffnete den Torreigen in der 26. Minute, Tim Kremer glich nur eine Minute später für Krauchenwies aus. Felix Bonelli (38., 74.), Sebastian Bonelli (71.) und Stephen Liebhardt (75.) schraubten das Ergebnis anschließend deutlich in die Höhe. Bad Schussenried führt die Tabelle mit 27 Punkten souverän an, Krauchenwies bleibt mit 16 Punkten auf Rang vier.











Abstiegsrunde



Der SV Schemmerhofen landete einen wichtigen Auswärtssieg bei den Sportfreunden Schwendi. Jannis Graf traf in der 31. Minute zum entscheidenden 1:0. Schemmerhofen klettert damit auf 18 Punkte und Platz sechs, während Schwendi mit 14 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz verharrt.

Die SG Muttensweiler/ Hochdorf zeigte eine starke Leistung und ließ Türkspor Biberach keine Chance. Nico Siegler (5.), Sascha Hepp (18.), Leo Gnandt (20.), Fabian Fels (48.) und Fabian Hatzing (87.) trafen für die Hausherren. Michael Wild konnte für Türkspor in der 51. Minute per Foulelfmeter lediglich verkürzen. Türkspors Adem Seid Osman sah in der 45. Minute die Rote Karte. Muttensweiler verbessert sich auf Rang fünf, Türkspor bleibt mit 16 Punkten Achter.

Ein starker Auftritt der SG Ertingen / Binzwangen sicherte den klaren Heimsieg. Manuel Steinborn traf in der 5. Minute, Lukas Reiter erhöhte mit einem Doppelpack (8., 37.) auf 3:0. Sebastian Borecki verkürzte in der 42. Minute, ehe ein Eigentor von Linus Koß (90.+1) das 4:1-Endergebnis herstellte. Ertingen steht mit 21 Punkten auf Platz vier, Altshausen bleibt bei 15 Zählern.

Trotz einer starken Aufholjagd reichte es für Tabellenführer Kirchberg/Iller nur zu einem Punkt. Deniz Cimen (30.) und Timo Barwan (45.) brachten den SV Burgrieden in Führung, Lukas Kohler (53.) und Alexander Luppold (90.) retteten Kirchberg das Unentschieden. Kirchberg bleibt mit 29 Punkten vorn, Burgrieden steht mit 16 Punkten auf Platz sieben.

Ein klarer Heimsieg gelang der SG Warthausen/Birkenhard gegen das Schlusslicht SV Baustetten. David Nuic (58.), Mohamed Kassem (66.), Marian Bauer (77.) und Patrick Wilpert (83.) trafen für die Gastgeber. Emil Baur (SV Baustetten) sah in der 42. Minute die Gelb-Rote Karte. Warthausen belegt mit 22 Punkten Rang drei, Baustetten bleibt abgeschlagen Letzter.