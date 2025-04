FV Bad Schussenried behauptet Platz eins, Türkspor verliert Derby

In der Aufstiegsrunde der Bezirksliga Oberschwaben behaupten der FV Bad Schussenried und die SG Ringschnait / Mittelbuch mit Siegen ihre Spitzenpositionen. Der SV Sigmaringen bleibt durch ein 2:0 gegen den SV Sulmetingen in der Verfolgerrolle, während sich die SGM Ummendorf/Fischbach beim SV Steinhausen an der Rottum durchsetzt. In der Abstiegsrunde baut der TSV Kirchberg/Iller seine Tabellenführung weiter aus. Die SF Hundersingen, die SG Warthausen / Birkenhard und die SGM Altshausen/Ebenweiler feiern jeweils knappe Siege.

Mit dem zweiten Sieg in Folge verbessert sich der SV Sigmaringen auf Rang vier der Tabelle. Harun Erdem traf in der 31. Minute zum 1:0, Dominik Bentele erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. Der SV Sulmetingen bleibt nach der Niederlage bei zehn Punkten auf Rang sechs.---

Der FV Bad Schussenried behauptet die Tabellenführung mit einem Heimsieg. Samuel Maier brachte die Gäste in der 8. Minute in Führung, ehe Sebastian Bonelli (48.), Mario Liebhardt (50.), Felix Bonelli (76.) und Daniel Schmid (83.) für den Gastgeber trafen. Dominik Halder glich zwischenzeitlich in der 74. Minute erneut zum 2:2 aus. Die SGM Blönried/Ebersbach bleibt mit neun Punkten auf Rang sieben. ---



Trotz Heimvorteil bleibt der SV Steinhausen an der Rottum im Tabellenkeller. Philipp Theißler (36.) und Luka Wiest (69.) brachten die Gäste in Führung, Ingo Schad verkürzte in der 71. Minute auf 1:2. Die SGM Ummendorf/Fischbach verbessert sich mit dem dritten Saisonsieg auf zwölf Punkte und Rang fünf.

Im direkten Verfolgerduell setzte sich die SG Ringschnait / Mittelbuch durch und bleibt bei einem Spiel weniger punktgleich mit Tabellenführer Bad Schussenried. Das Tor des Tages erzielte Nicolai Kramer in der 58. Minute. Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen bleibt bei 16 Punkten auf Platz drei.









Der TSV Kirchberg/Iller bleibt mit dem achten Saisonsieg klarer Tabellenführer der Abstiegsrunde. Arian Horvath erzielte das einzige Tor der Partie in der 33. Minute. Der SV Schemmerhofen bleibt mit zwölf Punkten im unteren Tabellendrittel.

Die SG Warthausen / Birkenhard drehte das Spiel nach frühem Rückstand und gewann mit 2:1. Selman Ayan brachte Türkspor Biberach in der 7. Minute in Führung, Max Haller glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) aus, Patrick Grimm traf in der 54. Minute zum 2:1. Die Gastgeber stehen nun mit 16 Punkten auf Rang vier, Türkspor fällt auf Platz fünf zurück.

Trotz Blitzstart der Sportfreunde Schwendi durch Dardan Morina in der 2. Minute setzen sich die SF Hundersingen durch. Dennis Heiss glich in der 41. Minute aus, Eric Schwarz erzielte in der 77. Minute den Siegtreffer. Hundersingen festigt mit 19 Punkten Rang zwei, Schwendi bleibt bei zwölf Punkten auf Platz zehn.

Die SGM Altshausen/Ebenweiler dreht einen Rückstand gegen den direkten Konkurrenten SV Burgrieden. Maximilian Locherer traf in der 12. Minute für die Gäste, Sebastian Borecki (70.) und Josip Matusin (81.) sorgten für den Heimsieg. Beide Teams haben nun 14 Punkte und stehen nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz, der SV Burgrieden hat allerdings noch ein Spiel weniger.

