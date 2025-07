FV Bad Saulgau verpflichtet Franz Mayerhauser

Mayerhauser steht für Qualität, Bodenständigkeit und einen klaren pädagogischen Ansatz. Er besitzt die DFB B-Lizenz und bringt neben methodischer Tiefe auch die Fähigkeit mit, Spieler nicht nur auszubilden, sondern in ihrer Persönlichkeit zu begleiten. Wer mit ihm arbeitet, erlebt keine lauten Parolen, sondern nachhaltige Entwicklung, klare Strukturen – und das unerschütterliche Vertrauen in das Potenzial junger Menschen.

Mayerhauser ist Spezialist für Fördertraining, Fußballcamps und individuelle Talententwicklung. Er erkennt Potenzial, ohne es an kurzfristiger Leistung zu messen. Er arbeitet detailorientiert, menschlich nah und fachlich präzise. Genau diese Mischung macht ihn zu einer zentralen Figur in der künftigen Jugendphilosophie des FV Bad Saulgau 04.

Was ihn an der Aufgabe besonders gereizt hat? Die ehrlichen Gespräche. Die Offenheit im Denken. Die Klarheit in der Vision. Das WIR-Gefühl, das sich beim FV Bad Saulgau 04 in den letzten Monaten entwickelt hat. Und nicht zuletzt: die Bereitschaft, eigene Fehler zu erkennen, aufzuarbeiten und daraus zu lernen. „Hier wächst gerade etwas, das großes Potenzial hat“, sagt Mayerhauser.